Conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, șoferul este obligat să își păstreze permanent controlul asupra vehiculului și să nu transporte persoane sau bunuri în condiții care pun în pericol siguranța rutieră (art. 35 alin. 1).

Cu toate că textul de lege nu menționează clar animalele, ele intră în aceeași categorie. Astfel, un câine ținut în brațe la volan sau o pisică lăsată să se plimbe liber prin mașină reprezintă factori de risc.

Încadrarea este la contravenții din clasa a III-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă 6–8 puncte amendă, adică aproximativ 990 – 1.320 de lei în 2025.

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor prevede la art. 5 că deținătorii sunt obligați „să asigure condiții corespunzătoare de transport, care să nu le provoace suferințe inutile”.

În cazul animalelor de companie, acestea trebuie transportate în condiții sigure, folosind:

cuști speciale,

hamuri cu prindere în centura de siguranță,

portbagajul mașinilor break sau SUV, cu grilaj despărțitor.

Încălcarea acestor prevederi poate aduce amenzi între 1.000 și 3.000 de lei, aplicate de poliția sanitar-veterinară.

În cazul transportului profesional de animale vii (vaci, porci, oi, cai, păsări), se aplică Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și legislația națională în vigoare.

Astfel:

Vehiculele trebuie autorizate de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) .

. Mașinile trebuie să fie dotate cu ventilație, adăpători și spațiu corespunzător .

. Transportatorii trebuie să dețină certificat de competență și să respecte proceduri care reduc la minimum suferința animalelor.

Cei care încalcă aceste reguli riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, iar în cazuri grave se poate întocmi dosar penal pentru rele tratamente aplicate animalelor. Această infracțiune este prevăzută de art. 25 din Legea nr. 205/2004 și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală.

Transportul animalelor este interzis:

în spații închise fără aerisire,

în portbagaj închis la autoturisme sedan,

pe bancheta din față, în brațele șoferului,

în condiții de supraaglomerare sau fără acces la apă și hrană (pentru transportul pe distanțe lungi).

În Bulgaria, regulile vizează mai ales sănătatea animalelor. Câinii și pisicile trebuie să aibă pașaport veterinar, vaccin antirabic și microcip.

Transportul non-comercial este permis doar pentru maximum cinci animale, care trebuie să fie însoțite de proprietar. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, accesul la frontieră poate fi refuzat, iar proprietarul sancționat de autoritățile sanitar-veterinare.

În Ungaria, Legea protecției animalelor și regulamentele europene impun aceleași reguli ca în Bulgaria: identificare prin microcip, vaccinări la zi și limitarea la cinci animale pentru transportul non-comercial. Amenzile pentru transport necorespunzător pot ajunge până la 150.000 de forinți. În plus, pentru cazuri de cruzime sau condiții improprii, legea prevede și răspundere penală

Așadar, fie că este vorba despre câini și pisici duși la veterinar sau despre animale de fermă transportate la piață, legea este clară: transportul trebuie făcut în siguranță, cu respectarea normelor de circulație și a regulilor de protecție a animalelor.

Nerespectarea acestor obligații poate duce la amenzi de mii de lei, pierderea autorizațiilor și, în cazurile grave, chiar la închisoare.