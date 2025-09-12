Călătoriile în interiorul Uniunii Europene au devenit tot mai frecvente, iar odată cu acestea a crescut și atenția acordată bunăstării animalelor de companie. Tot mai mulți cetățeni aleg să își însoțească câinii sau pisicile în vacanțe în Grecia, Spania sau Italia ori să le aducă atunci când se mută în state precum Olanda sau Germania pentru studii sau muncă. În acest context, Comisia Europeană pune accent pe nevoia unor reguli unitare care să protejeze animalele în întreaga UE.

Unul dintre motivele principale care au dus la propunerea unei legislații mai stricte este combaterea traficului ilegal de animale de companie. Estimările arată că acest fenomen generează aproximativ 1,3 miliarde de euro anual, fiind deosebit de răspândit în anumite țări din Europa de Est, inclusiv România și Bulgaria. ONG-urile locale au atras atenția asupra comerțului abuziv și a lipsei de control asupra reproducției și vânzării de câini și pisici.

O modificare importantă prevăzută să intre în vigoare din 2026 este microciparea obligatorie a animalelor de companie. Cipurile subcutanate vor conține informații despre animal și proprietar, facilitând identificarea și urmărirea traseului fiecărui animal pe parcursul vieții.

„Este în responsabilitatea crescătorilor să microcipeze puii de câine sau pisică înainte de a-i vinde. Datele acestui cip sunt trecute într-un pașaport – un document fizic, dar sunt disponibile și într-o bază de date online. În România avem, însă, doar baza de date cu microcipuri pentru câini. Una pentru pisici nu există, încă”, a declarat medicul veterinar Andrei Popa pentru RFI.

Propunerea europeană include și interzicerea mutilărilor din motive estetice sau comerciale. Printre acestea se numără tăierea urechilor sau cozii la câini, amputarea ghearelor la pisici, pilirea ciocurilor la păsările exotice și împerecherile abuzive.

Scopul este de a stabili standarde minime de protecție la nivel comunitar, lăsând statelor membre libertatea de a implementa norme mai stricte, după cum declară europarlamentara cehă Veronika Vrecionova, inițiatoarea proiectului.

„Cu această propunere, am crea primele norme minime, oferind statelor membre posibilitatea de a depăși aceste standarde”, a precizat europarlamentara cehă Veronika Vrecionova, inițiatoarea proiectului.

La nivel european, există peste 72 de milioane de câini și 83 de milioane de pisici. Noua legislație ar putea reprezenta o oportunitate și pentru România, unde lipsa unor baze de date complete și traficul ilegal continuă să fie provocări semnificative.

Această inițiativă ar putea aduce o uniformizare a standardelor și o mai bună protecție pentru animalele de companie în întreaga Uniune Europeană.