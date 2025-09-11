Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost prezent, joi seara, la un post de televiziune unde a precizat că Guvernul va cumpăra un avion Frontex pentru Poliţia de Frontieră, subliniind că țara noastră nu cheltuie niciun leu pentru acesta.

De asemenea, el a mai spus că 90% din prețul tranzacției provin din fonduri europene, accesate printr-un program special, iar restul de 10% reprezintă contribuția ministerului, constând în TVA plătit la Ministerul Finanțelor.

El a afirmat că, după cum se știe, combaterea migrației ilegale reprezintă o prioritate încă din perioada în care România încerca să intre în Schengen. În ultimii doi ani, Poliția de Frontieră, împreună cu forțele combinate ale ministerului, au reușit să reducă migrația ilegală cu 70%, iar România este considerată printre cele mai sigure țări în acest domeniu.

Oficialul a subliniat că presiunile asupra acestei probleme vor crește și că tentativele de trecere a frontierei vor fi mai frecvente, menționând că au fost identificate coridoare specifice, cu valori de creștere sensibilă a migrației venind dinspre sud. Migranții sunt călăuziți de traficanții ilegali din Sahel și Magreb către Orientul Mijlociu și apoi prin Balcani, încercând să pătrundă prin sud. România are o cooperare bună cu Bulgaria și, ori de câte ori migranții sunt capturați, aceștia sunt returnați peste graniță.

Cătălin Predoiu a explicat că achiziția avionului era necesară în cadrul strategiei de dotare a forțelor MAI, alături de elicopterele Black Hawk, subliniind că noul aparat nu este doar un simplu avion de supraveghere vizuală, ci unul de supraveghere tehnică avansată, dotat cu radar și camere de luat vederi, capabil să detecteze orice tentativă de trecere a frontierei și să zboare până la 11 ore fără alimentare.

Predoiu a subliniat că, per ansamblu, media deficitului de personal pe toate armele ministerului este de 22,12%, explicând că, de exemplu, acolo unde există câte 8 polițiști de frontieră, de ordine publică, pompieri sau jandarmi, ar trebui să fie 10, conform unor scheme concepute pentru provocările de securitate de acum 20 de ani.

