Deși PMB dispune de agenți care verifică parcările, precum și de camere și sisteme digitale care scanează numerele de înmatriculare, autoritățile nu pot identifica proprietarii mașinilor, ceea ce blochează recuperarea sancțiunilor.

Nota de constatare conține o fotografie cu numărul de înmatriculare, data și ora încălcării obligației de plată și instrucțiuni pentru achitarea amenzii, dar, din cauza lipsei accesului la datele de identificare, sancțiunile nu pot fi aplicate efectiv.

Datele furnizate de PMB arată că, din 2023 încoace, angajații CMPB au emis note de constatare în valoare de 34.430.000 lei pentru 2023, 30.730.000 lei pentru 2024 și 24.682.000 lei pentru 2025.

Primăria a solicitat încă din 2022 acces la bazele de date ale proprietarilor de la Direcția Generală de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), însă cererea a fost respinsă. În 2023, un proiect prin care neplata notei de constatare să fie sancționată de Poliția Locală a fost, de asemenea, respins de consilierii generali.

„Această situație generează un prejudiciu semnificativ: suma totală nerecuperată se ridică la 779.199.200 lei, reprezentând 3.895.996 de note de constatare neîncasate, rezultate din verificările efectuate prin intermediul sistemelor digitale de monitorizare de înaltă precizie”, a informat Primăria Capitalei.

Pentru a recupera amenzile, Primăria pregătește soluții administrative imediate. CMPB lucrează la un proiect care să-i ofere „împuternicire oficială în calitate de agent constatator” și acces la baza de date a proprietarilor, în colaborare cu Ministerul de Interne, respectând normele de protecție a datelor personale. Se urmărește și o hotărâre a Consiliului General pentru a abilita Poliția Locală să constate contravențiile și să emită procese-verbale cu caracter executoriu, precum și introducerea unor acțiuni în instanță pentru recuperarea prejudiciilor.

Pe lângă aceste dificultăți, CMPB a semnalat, la finalul lunii iulie, apariția unor panouri cu coduri QR false lipite peste cele oficiale, prin care utilizatorilor li se solicitau datele cardului bancar fără ca plata să fie procesată. Situația a fost reclamată la Poliție, iar cercetările sunt în desfășurare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

În același timp, Primăria Capitalei a adoptat o serie de măsuri menite să asigure siguranța elevilor și să contribuie la fluidizarea circulației în București, în contextul începerii noului an școlar 2025–2026.

Printre măsurile legate de traficul rutier se numără prevenirea opririlor și staționărilor neregulamentare pe banda 1 de circulație a inelului principal, care include șoseaua Mihai Bravu și șoseaua Ștefan cel Mare, precum și pe banda 1 de pe bulevardele Ferdinand I și Pache Protopopescu. Totodată, parcările de pe bulevardul Chișinău au fost reorganizate pentru a permite desfășurarea traficului pe două benzi.

În zonele unde se desfășoară lucrări de amploare, cum este cazul bulevardului Ion Mihalache între Piața Victoriei și bulevardul Banu Manta, parcările publice au fost suspendate temporar și opririle au fost interzise, creându-se astfel o bandă suplimentară pentru fluidizarea traficului. De asemenea, se desfășoară acțiuni pentru a împiedica pătrunderea vehiculelor pe benzile dedicate transportului public de pe bulevardele Unirii și Magheru, precum și de pe șoseaua Aviatorilor.

În celelalte intersecții aglomerate, polițiile locale de sector și Brigada Rutieră aplică același plan integrat de gestionare a traficului. Începând cu 8 septembrie, polițiștii locali vor acționa în jurul a cinci unități de învățământ, având rolul de a menține ordinea publică și de a fluidiza circulația rutieră. În plus, aceștia vor asigura fluența traficului în intersecțiile dintre șoseaua Chitilei și bulevardul Bucureștii Noi, șoseaua Mihai Bravu și șoseaua Iancului, șoseaua Mihai Bravu și bulevardul Ferdinand I, precum și șoseaua Ștefan cel Mare și strada Lizeanu.

De asemenea, Administrația Străzilor a intervenit în apropierea unităților de învățământ prin înlocuirea indicatoarelor rutiere și a limitatoarelor de viteză, instalarea de stâlpișori pe trotuare, verificarea semafoarelor și montarea de garduri de protecție. Aceste lucrări au fost realizate la Școala „George Călinescu”, Colegiul Național „Iulia Hașdeu” și Colegiul Național „Victor Babeș”.