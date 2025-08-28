Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus că înainte de a stabili o dată pentru alegerile la Primăria Capitalei ar vrea să vadă dacă coaliția poate să prezinte un plan concret pentru București. El a explicat că, dacă discuția se concentrează doar pe data alegerilor, atunci abordarea nu ar fi foarte potrivită pentru bucureșteni. Grindeanu a mai spus că ar fi bine să existe o consultare informală și cu președintele Nicușor Dan.

El a menționat că, înainte de a decide o dată, e important să se vadă planul pentru București, pentru oameni, mai mult decât să se dezbată cine va fi candidatul coaliției. Grindeanu a adăugat că o discuție informală ar trebui să fie chiar și cu președintele României, pentru că acesta a fost primar și ar putea să ofere idei despre proiecte care au mers sau nu în oraș.

Întrebat dacă Nicușor Dan ar fi ales deja un candidat când s-a întâlnit cu un posibil pretendent la Primăria Capitalei, Grindeanu a spus că astfel de întâlniri se pot considera doar acțiuni electorale și că nu crede că președintele a vrut să decidă candidatura. În opinia lui, președintele e mai interesat de proiectele pentru București decât de cine va fi primar.

„Ştiţi că se încearcă trasarea de anumite tuşe electorale înainte de campanie. Am văzut o explozie de sondaje în aceste săptămâni. Ştiţi ce mă interesează pe mine? Mă interesează, înainte de stabilirea unei date, care poate să fie şi în această toamnă, e mai puţin important, aş vrea să văd şi eu că această coaliţie este capabilă să aibă un plan pentru Bucureşti. Fiindcă dacă iar discutăm de persoane şi discutăm de data alegerilor s-ar putea să fie iarăşi nu foarte fericită abordarea din perspectiva bucureşteanului. Atunci e mai importantă aşezarea de început, legată de planul pentru Bucureşti, pentru oameni decât bătălia între diverşi competitori din coaliţie. Hai să vedem care-i planul pentru Bucureşti, unde, să nu vă supăraţi pe mine, poate depăşesc o anumită limită chiar constituţională, dar eu cred că o consultare trebuie să existe sigur, informală, chiar şi cu preşedintele României fiindcă a fost primarul general al Capitalei. Şi dacă vorbim de proiecte pentru Bucureşti, cred că ar avea şi dânsul ceva de spus, chiar şi dacă ar fi să continue anumite lucruri sau să îmbunătăţească anumite lucruri care nu i-au ieşit când era primar. Chestiuni din acestea pot să le cataloghez, dacă vreţi, ca şi tranzacţii electorale. Pentru că tot aşa pot să existe poze şi cu alţi competitori. Eu nu cred că a dorit domnul preşedinte să tranşeze candidatura. Cred că e mult mai interesat de proiectele pentru Bucureşti decât dacă e Drulă sau Ciucu sau Băluţă primar general. Asta este părerea mea despre preşedintele României”, a explicat social-democratul la Digi24.

Sorin Grindeanu a spus că o candidatură comună la Primăria Capitalei din partea celor trei partide din coaliție este posibilă, dar depinde mai mult de planul și proiectele prezentate, nu doar de persoane. El a recunoscut că ultima încercare de acest fel a eșuat pentru că nici planul, nici persoana nu au fost potrivite.

Sorin Grindeanu a spus că o candidatură comună PNL-USR la Primăria Capitalei nu ar fi neapărat ultima oprire pentru coaliție, dar ar fi un moment important care s-ar putea transforma într-o problemă. El a explicat că alegerile din București sunt mult mai vizibile decât cele din comune și că situația trebuie tratată cu atenție. Grindeanu a adăugat că scopul coaliției este să continue proiectele pro-europene și că nu ar fi înțelept ca o astfel de candidatură să slăbească coaliția după campanie.

„Nu, dar e o haltă importantă care s-ar putea transforma în staţie. Şi nu trebuie să ne ascundem. E o realitate. Alegerile de pe Bucureşti au o vizibilitate foarte mare. Cu tot respectul, nu e egală o campanie pentru Primăria Generală a Bucureştiului cu primăria dintr-o comună din ţara aceasta. (…) Nu trebuie privit aşa pe repede înainte. Vrem să continue această coaliţe pro-europeană, vrem să se întâmple lucruri în continuare că nu se termină lumea cu acest pachet 2.”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a spus că încă nu s-a hotărât dacă va candida la Primăria Capitalei, dar este sigur că ar câștiga clar dacă ar fi susținut de o alianță PNL-USR. El a menționat că există un sondaj, necomandat de el, care arată că ar învinge chiar și pe Călin Georgescu, lucru care nu s-ar întâmpla în altă parte în țară.

Ciucu a explicat că PNL va avea un candidat propriu, ales după o analiză atentă, și că el stă bine în sondajele interne ale partidului, care sunt realizate profesionist. Totuși, a spus că nu vrea să anunțe candidatură sau să se grăbească până nu se stabilește data alegerilor și nu au loc discuții cu toți partenerii din coaliție.

El a precizat că discuțiile cu partenerii vor începe abia după ce se stabilește data alegerilor și că în acest moment partidul său se uită mai mult spre USR, mai ales că mulți membri USR i-au apreciat activitatea și prezența publică, iar pentru el este important să nu îi dezamăgească.

„Detaşat. Există un sondaj, nu este comandat de mine, dar el există. L-aş bate în Bucureşti şi pe Călin Georgescu. Este singurul loc din ţară în care Călin Georgescu ar pierde alegerile. În aceste sondaje, da, stau bine. Asta, cumva, mă obligă, dar nu aş vrea să anunţ vreo candidatură sau să mă grăbesc sau ceva de genul acesta, până nu avem o dată a alegerilor şi până nu avem discuții cu toți partenerii din coaliție. Evident, o să vorbim cu toți la început. Evident, predilecția noastră este în acest moment către USR. Mai ales că foarte mulţi oameni din USR mi-au apreciat activitatea, prezența publică. Şi pentru mine este important să nu îi dezamăgesc”, a declarat oficialul român la B1TV.

Ciprian Ciucu a spus că legea trebuie respectată și că nu se poate face alegeri când vrea cineva, pentru că românii și-ar pierde încrederea dacă termenii legali nu sunt respectați. El a explicat că partidele din coaliție au un acord de guvernare, nu unul electoral, așa că fiecare partid poate să își stabilească propria strategie pentru alegeri.

Ciucu a precizat că nu există o alianță electorală între partidele din coaliție și că fiecare partid face ce consideră potrivit. El a adăugat că este ciudat ca PSD să fie exclus, amintind că în trecut a existat o coaliție cu candidat comun, care totuși a pierdut alegerile prezidențiale. În final, Ciucu a spus că trebuie respectat acordul de guvernare, să se ducă mai departe măsurile stabilite și fiecare partid să își joace șansa cum poate.