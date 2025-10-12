Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a transmis duminică după-amiază că întâlnirea Coaliției de guvernare, programată pentru luni, nu se va mai desfășura, deși fusese convenită între partide în cursul săptămânii trecute.

Reuniunea urma să aibă pe ordinea de zi teme sensibile pentru echilibrul guvernării, inclusiv discuțiile privind pachetele de măsuri destinate reducerii deficitului bugetar și stabilirea datei pentru alegerile din Capitală.

„Înțeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliție, așa cum am agreat săptămâna trecută. În această situație, cel mai probabil, sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD, alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populației, în Capitala României”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Liberalul consideră că o astfel de amânare ar fi o decizie politică discutabilă și contrară principiilor democratice. În opinia sa, procesul electoral nu trebuie tratat ca un instrument de negociere între partide, ci ca un mecanism esențial de legitimare democratică a autorităților locale.

Ciucu a reacționat ferm în privința posibilei amânări a alegerilor din Capitală, pe care o consideră rezultatul unei „șarade bine regizate”. Potrivit acestuia, discuțiile din Coaliție ar fi alimentat percepția că organizarea scrutinelor poate fi influențată de interesele politice ale partidelor, nu de respectarea cadrului legal.

„Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă șaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democrație este ceva negociabil, ceva decis politic”, a transmis prim-vicepreședintele PNL.

El a subliniat că în orice democrație funcțională alegerile trebuie să se desfășoare într-un cadru previzibil, conform legii, fără amânări dictate de calcule partizane.

„Nu! Într-o democrație alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: în X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe aceasta nu o respectăm?”, a adăugat Ciucu.

Declarațiile sale vin în contextul în care, potrivit surselor politice, în Coaliție nu există un consens privind momentul potrivit pentru organizarea scrutinului din București, iar tensiunile între PSD și PNL s-au amplificat în ultimele săptămâni.

În fața speculațiilor privind o posibilă candidatură la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a clarificat că mesajul său nu are legătură cu dorința de a ocupa funcția de primar general. Liberalul afirmă că problema este una de principiu, care ține de legitimitatea democratică și de respectarea legii.

„Nu este despre asta. Nu vânez în general funcții (deși despre cele alese nu poate fi vorba despre vânătoare de funcții) și nu este despre intenția mea de a candida sau nu la Primăria Municipiului București. Și nu o să vorbesc acum nici despre legitimitatea unei astfel de candidaturi. Nu am început nicio campanie”, a precizat acesta.

Ciucu a adăugat că Bucureștiul are nevoie de un primar ales, nu de o conducere interimară prelungită.

„Avem nevoie de alegeri la București pentru că Bucureștiul și România au nevoie în această perioadă de un primar LEGITIM, de un simbol al democrației liberale! Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulți primari ai capitalelor europene și ai marilor orașe rămân redute ale democrației liberale și ale pluripartitismului”, a subliniat el.

Potrivit liberalului, discuțiile despre amânarea scrutinului nu ar trebui să se concentreze asupra candidaților, ci asupra dreptului cetățenilor de a-și alege reprezentanții.

„Alegerile care nu vor mai exista la București nu sunt despre mine, nu sunt despre vreun alt candidat mai mult sau mai puțin merituos sau legitim, sunt despre bucureșteni și despre români”, a concluzionat prim-vicepreședintele PNL.

Premierul Ilie Bolojan a intervenit în dezbaterea privind organizarea alegerilor, avertizând că timpul pentru luarea unei decizii este limitat. Acesta a precizat că, în lipsa unei Hotărâri de Guvern adoptate săptămâna viitoare, scrutinul pentru Primăria Capitalei nu mai poate avea loc în acest an.

„Eu, personal, cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru București”, a declarat Bolojan, adăugând că „astăzi nu avem un acord în Coaliție pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”.

De cealaltă parte, liderul USR Cătălin Drulă, care și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al Capitalei, a acuzat PSD că blochează în mod deliberat stabilirea unei date pentru alegeri.

„Le e frică că ar pierde aceste alegeri, altfel le-ar organiza”, a spus Drulă, menționând că decizia fusese amânată pentru luni, înainte ca ședința Coaliției să fie anulată.

La ultima întâlnire a partidelor din Coaliție nu s-a ajuns la un acord nici asupra datei alegerilor pentru București, nici asupra unor aspecte legate de reforma administrației locale, ceea ce confirmă dificultatea menținerii unității politice în cadrul actualei guvernări.