Pentru aceste cazuri, ANAF a stabilit o procedură oficială de notificare a organelor fiscale, care se realizează prin completarea Formularului 800. Aceasta permite destinatarilor facturilor să informeze autoritățile fiscale atunci când documentele nu au fost transmise în mod electronic, asigurând astfel respectarea obligațiilor legale și monitorizarea corectă a tranzacțiilor.

Luni, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a publicat o informare importantă referitoare la Ordinul ANAF nr. 2229/2025. Documentul detaliază procedura de notificare prevăzută de articolul 109 din OUG nr. 120/2021, care reglementează administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România. Totodată, sunt prezentate măsurile pe care organul fiscal le poate lua în situațiile în care facturile nu sunt transmise corect prin sistemul electronic.

Potrivit informațiilor furnizate, destinatarii facturilor pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii, pentru care plata a fost efectuată la momentul livrării sau prestării, și care nu au fost transmise de emitenți prin sistemul național RO e-Factura, au dreptul să notifice organele fiscale. Această notificare se realizează prin depunerea Formularului 800, recent introdus, utilizând mijloace electronice, începând cu ziua următoare împlinirii termenului legal pentru transmiterea electronică a facturilor.

Conform reglementărilor, termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii acestora. Totuși, această perioadă nu poate depăși 5 zile calendaristice de la data-limită stabilită de Codul fiscal pentru emiterea facturii.

Prin această procedură, ANAF urmărește să asigure respectarea obligațiilor fiscale și corectitudinea tranzacțiilor B2B, prevenind eventualele neconcordanțe între emitenți și destinatarii facturilor. Formularul 800 devine astfel un instrument esențial pentru firme, PFA-uri și alți contribuabili, oferind o cale oficială de a raporta lipsa facturilor în sistemul electronic și de a menține o evidență fiscală conformă legislației în vigoare.

Această inițiativă vine în contextul în care România continuă implementarea completă a sistemului RO e-Factura, menit să eficientizeze procesul de facturare, să reducă erorile și să crească transparența fiscală în tranzacțiile între companii. Contribuabilii sunt sfătuiți să consulte periodic informațiile publicate de ANAF pentru a evita eventuale sancțiuni și pentru a respecta termenele legale de transmitere a facturilor.

Prin urmare, notificarea prin Formularul 800 reprezintă un pas esențial în administrarea corectă a obligațiilor fiscale și în prevenirea disputelor între firme și autoritățile fiscale.

primesc un mesaj în Spațiul privat virtual (SPV) şi au obligația de a transmite electronic facturile, cel târziu în ziua următoare zilei în care au primit mesajul. Indexul de încărcare a facturii trebuie completat cu ajutorul unei funcţionalităţi a sistemului RO e-Factura;

sunt înscrişi într-un registru electronic special, concomitent cu transmiterea mesajului în SPV, şi fac obiectul unei analize de risc în vederea aplicării măsurilor legale ce se impun, în raport cu riscul fiscal evaluat.

Procedura se aplică atât emitenților care au obligația de a transmite facturile către destinatari, utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cât și beneficiarilor care nu primesc facturile prin sistemul RO e-Factura, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (7) din OUG nr. 120/2021 (…) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care plata se face la momentul livrării/prestării, a explicat, la rândul său, CECCAR Business Magazine.

Reamintim că aplică amendă de 15% din valoarea facturii pentru: