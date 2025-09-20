Clienții care nu reușesc să transmită indexul în intervalul menționat vor primi o factură de estimare a consumului. Aceasta se va baza pe convenția de consum sau pe datele comunicate de Operatorul de Distribuție.

Compania a anunțat recent că facturile vor include o serie de schimbări, determinate de noul cadru legislativ și fiscal. Printre principalele modificări se regăsesc:

Începând cu 1 iulie 2025, prețul energiei electrice din facturi nu va mai fi plafonat. Factura va include costul energiei active, conform contractului, precum și taxele și tarifele reglementate de legislația în vigoare;

Din august 2025, facturile vor fi emise cu TVA în cotă standard de 21%, conform reglementărilor fiscale aplicabile livrărilor continue, categorie în care se încadrează furnizarea de energie electrică;

Facturile vor conține un nou cod de bare, care poate fi folosit de clienții aflați în situații de sărăcie energetică pentru plata la oficiile poștale, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 35 din 27 iunie 2025.

Prețul final facturat clienților se situează între 1,05 și 1,15 lei/kWh, în funcție de Operatorul de Distribuție corespunzător fiecărui loc de consum.

Hidroelectrica le recomandă consumatorilor să analizeze cu atenție detaliile din facturile primite pentru a identifica prețul final facturat. Compania subliniază că prețul mediu afișat pe prima pagină are doar rol informativ, fiind calculat automat de sistemul informatic și neavând valoare contractuală. Acesta poate fi influențat și de eventualele regularizări ale consumului din lunile anterioare.

Hidroelectrica a introdus recent formularul unic de contact, o soluție digitală menită să simplifice și să accelereze interacțiunea cu clienții, atât casnici, cât și business. Instrumentul este disponibil AICI.

Noul formular oferă o modalitate unică de contact pentru toate tipurile de solicitări, eliminând necesitatea deplasării la ghișeu. Prin intermediul său, pot fi transmise sesizări, cereri de contractare, modificări contractuale și alte solicitări, totul într-un mod centralizat și ușor de utilizat.

„Formularul unic a fost creat având în prim-plan nevoile clienților noștri. Ne dorim ca fiecare solicitare să fie tratată cu seriozitate, iar procesul de comunicare să fie cât mai simplu și rapid. Prin această platformă, clienții câștigă timp, transparență și siguranța că cererile lor sunt gestionate eficient. Angajamentul nostru este să fim un partener de încredere, receptiv și mereu aproape de consumatori”, a explicat Marian Fetița, CFO Hidroelectrica.

Structurarea clară a categoriilor permite clienților să identifice rapid informațiile de care au nevoie, iar la fiecare cerere transmisă se generează automat o confirmare pe e-mail. Astfel, utilizatorii au dovada înregistrării solicitării, ceea ce le oferă siguranță și trasabilitate.

„Lansarea acestei facilități face parte din strategia companiei de digitalizare și astfel ne respectăm angajamentul de a fi mai aproape de clienți și de a răspunde prompt nevoilor lor. Formularul unic de contact asigură o interfață prietenoasă, ușor de utilizat și o comunicare facilă cu publicul. Pentru noi, digitalizarea nu este doar un obiectiv, ci o cale de a oferi clienților noștri servicii la standarde ridicate. Suntem convinși că acest pas contribuie la consolidarea încrederii și la construirea unei relații durabile cu stakeholderii”, a subliniat Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica.

Răspunsurile sunt furnizate în maximum 20 de zile lucrătoare, în conformitate cu legislația, termenul depinzând de complexitatea cererilor. Prin digitalizare, compania urmărește reducerea birocrației, economisirea de timp și resurse pentru clienți și eliminarea documentelor suplimentare inutile. Platforma integrează, de asemenea, linkuri către resurse utile, formulare și instrucțiuni actualizate.