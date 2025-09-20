Președintele USR, Dominic Fritz, a atras atenția sâmbătă asupra situației economice dificile din România, subliniind că cetățenii resimt în mod direct scăderea nivelului de trai.

În opinia sa, ”românii şi toţi cetăţenii acestei ţări nu o duc bine momentan”, iar climatul general este unul de ”teamă economică”.

Liderul USR a explicat că mulți oameni se confruntă cu o putere de cumpărare redusă, afectată de inflația ridicată.

”Mulţi oameni simt în buzunarele lor că puterea lor de cumpărare a scăzut, inflaţia de 10% se simte”, a punctat el.

Dominic Fritz a evidențiat principalele propuneri economice ale partidului. El a arătat că statul consumă o parte considerabilă din resursele țării și că este nevoie de schimbări.

”În primul rând, o bună parte din puterea economică a României este consumată de un stat supraponderal şi de aceea noi susţinem orice fel de reforme care reduc amprenta financiară a statului în bugetul României”, a explicat acesta.

În acest sens, liderul USR a adăugat că este necesară desființarea unor instituții care nu își mai justifică existența.

”Asta înseamnă că trebuie să desfinţăm anumite instituţii şi agenţii care nu şi-au niciun rost”, a precizat el.

Pentru a exemplifica, Fritz a apelat la o situație locală din Timișoara. El a menționat existența Administrației pentru Canalul Bega, o instituție creată special pentru a emite un aviz necesar vaporetoarelor de pe Bega.

”Avem, de exemplu, o instituţie care a fost creată special ca să dea un aviz pentru vaporetele care circulă pe Bega în Timişoara, care există până în ziua de azi cu oameni bine angajaţi, dar de când au dat avizul nu prea mai au un obiect de muncă…”, a spus Fritz.

Din perspectiva sa, aceasta reprezintă un caz tipic al instituțiilor apărute într-un context punctual, dar care ulterior ”nu-şi mai au rostul”. ”Deci trebuie să eficientizăm acest stat”, a concluzionat el pe acest subiect.

Un alt punct abordat de liderul USR a vizat necesitatea digitalizării administrației fiscale. Potrivit lui Fritz, procedura actuală de rambursare a TVA-ului este greoaie și lipsită de transparență, devenind un obstacol pentru mediul de afaceri.

”Noi credem că practica de rambursare, de exemplu, a TVA-ului, care momentan este intransparent, foarte greu predictibil pentru firme, este o frână în economie”, a spus acesta.

El a propus un sistem digitalizat și imparțial de procesare a acestor rambursări.

”De aceea facem un apel să existe un sistem aleatoriu cu un robot digital care alege în ce ordine sunt rambursate şi chiar ar putea să existe un registru digital public în acest scop, ca toată lumea să poată urmări ce este rambursat în ce ordine. Pentru că firmele au nevoie de o mai mare predicbilitate”, a subliniat Fritz.

De asemenea, președintele USR a vorbit despre oportunitățile oferite de piața de capital în ceea ce privește companiile de stat. În viziunea sa, listarea la bursă ar putea aduce beneficii atât economiei, cât și cetățenilor.

”Pe partea de teme pe care statul trebuie să le facă, vedem şi un mare potenţial în listarea la bursă a mai multor acţiuni din companiile de stat”, a declarat el.

Totodată, Fritz a criticat discursurile populiste care resping această idee.

”Această temă a fost răstălmăcită de către izolaţionişti şi extremişti care vin cu acele gogoşi gen că cineva vrea să vândă România…”, a afirmat liderul USR. În realitate, a adăugat el, aceste critici servesc intereselor celor care doresc ca statul să mențină controlul asupra unor companii ”care multe dintre ele sunt complet, fără niciun fel de rezultat pentru cetăţeni”.

Ca soluție, Fritz a sugerat diferențierea între companiile de stat performante și cele care nu aduc valoare publicului.