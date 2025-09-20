În plus, anemia este termenul general pentru a indica fie mai puține globule roșii în sânge, decât în mod normal, fie o cantitate anormal de scăzută de hemoglobină.

Anemia feriprivă este cel mai frecvent tip, afectând aproximativ 3% dintre bărbați și 8% dintre femei, conform Institutului Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire (NICE).

Potrivit Huffington Post, există numeroase cauze ale anemiei, variind de la ceva la fel de simplu ca dieta, până la afecțiunile de sănătate subiacente. Potrivit medicilor de la Bupa, acestea sunt cele trei cauze principale:

Acest lucru se datorează adesea unei deficiențe de fier, dar poate fi și din cauza conținutului scăzut de vitamina B12 și folat din dietă. Iată ce ar putea contribui la asta:

Sarcina. Femeile însărcinate au nevoie de mai mult fier și acid folic decât în mod normal, ceea ce înseamnă că acea cantitate pe care o obțineți din dietă poate să nu mai fie suficientă;

Dieta. Dietele sărace în carne roșie sau legume cu frunze verzi, cum ar fi spanacul și varza, pot contribui la carența de vitamine;

Condiții de sănătate care influențează absorbția nutrienților din intestin, inclusiv boala Crohn și boala coaliacă;

Corpul descompune celulele roșii din sânge prea repede.

Bupa explică:

„Chiar dacă ai suficiente celule roșii din sânge, acestea pot fi uneori descompuse prea repede de către corp. Aceasta se numește anemie hemolitică. Anemia hemolitică poate fi declanșată de o afecțiune de bază sau de utilizarea unor medicamente precum penicilina și medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).”

Deși acest lucru apare cel mai adesea ca urmare a menstruației, se poate întâmpla și în urma unei intervenții chirurgicale majore, a unor leziuni sau chiar a unor afecțiuni de sănătate, cum ar fi ulcer gastric.

NHS recomandă sursele bune de fier din următoarele alimente:

ficat (dar evitați acest lucru în timpul sarcinii);

carne roșie;

fasole, cum ar fi fasole roșie, fasole edamame și năut;

nuci;

fructe uscate – cum ar fi caise uscate;

cereale fortificate pentru micul dejun;

făină din boabe de soia.

Potrivit NHS, acestea sunt unele dintre cele mai frecvente simptome:

oboseala și lipsa de energie;

dificultăți de respirație;

bătăi ale inimii vizibile (palpitații ale inimii);

pielea mai palidă decât de obicei;

dureri de cap.

Afecțiunea poate provoca uneori și aceste simptome: