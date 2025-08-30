Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci lămâi în fiecare zi. De exemplu, apa cu lămâie a devenit foarte populară pentru că ajută la reducerea riscului de pietre la rinichi, promovează aportul de vitamina C și susține o digestie sănătoasă.

Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci lămâi în fiecare zi, potrivit Health.com.

Pietrele la rinichi, cunoscute sub numele de calculi renali sau nefrolitiază, sunt depozite dure, formate din minerale care se acumulează în tractul urinar și se formează în rinichi.

Puteți preveni pietrele la rinichi prin creșterea nivelului unui acid slab numit citrat de urină sau prin alcalinizarea urinei.

Lămâile conțin o formă de citrat, numită acid citric, care ajută la creșterea nivelului de citrat de urină. Acidul citric se leagă de calciul urinar pentru a ajuta la prevenirea urinei suprasaturate.

De asemenea, se leagă de aglomerări dure de minerale, numite cristale de oxalat de calciu, pentru a le împiedica să crească și să devină pietre la rinichi dureroase.

Consumul adecvat de vitamina C protejează celulele de radicalii liberi – particule extrem de instabile care pot provoca daune celulelor dacă nu sunt neutralizate.

Acest lucru poate ajuta la prevenirea aterosclerozei (acumularea de placă în artere), o afecțiune care crește riscul de atac de cord și accident vascular cerebral.

Lămâile conțin compuși fenolici, un tip de antioxidant care susține tensiunea arterială sănătoasă, funcția endotelială și nivelurile de colesterol LDL (lipoproteine ​​cu densitate mică). Funcția endotelială se referă la cât de ușor circulă sângele prin corp.

Hipertensiunea arterială (tensiune arterială crescută), nivelurile ridicate de colesterol LDL și funcția endotelială redusă cresc riscul de boli de inimă.

Consumul de lămâi crește aportul total de fructe și legume. Un studiu amplu din 2017 a constatat că un consum mai mare de fructe și legume a fost asociat cu un risc redus de boli cardiovasculare, cancer și mortalitate din orice cauză (risc de deces din orice cauză).

O lămâie conține peste 30% din valoarea zilnică (VZ) de vitamina C, care este importantă pentru absorbția fierului.

Mai exact, vitamina C ajută să absorbiți fierul non-hemic, care se găsește în plante și alimente îmbogățite cu fier, cum ar fi pâinea și cerealele.

Asocierea vitaminei C cu surse alimentare de fier vă ajută să absorbiți fierul mai eficient. Acest lucru poate fi benefic dacă sunteți vegan sau vegetarian și consumați fier non-hemic.

Poate preveni anemia feriprivă, o afecțiune cauzată de organismul care nu are suficient fier pentru a produce hemoglobină – proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în tot corpul.

Antioxidanții din lămâi ajută la prevenirea deteriorării celulare asociate cu afecțiuni precum bolile cardiovasculare, bolile cronice de rinichi, cancerul și boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

Cercetări recente arată că cojile de citrice conțin cantități chiar mai mari de antioxidanți benefici pentru sănătate decât sucul și pulpa.

O lămâie fără coajă are următorul profil nutrițional:

Calorii: 17

Grăsimi: 0,2 grame (g)

Sodiu: 1 miligram (mg)

Carbohidrați: 5 g

Fibre: 1,6 g sau 6% din VNR

Zahăr adăugat: 0 g

Proteine: 0,6 g

Vitamina C: 31 mg sau 34% din VNR

Lămâile conțin și alți micronutrienți, precum potasiu, vitamina B6 și tiamină. Micronutrienții sunt vitamine și minerale necesare organismului în cantități mici.

Lămâile au un conținut destul de scăzut de calorii. Principala lor valoare nutrițională provine din vitamina C, dar sunt și o sursă bună de compuși fenolici și carotenoizi. Acești antioxidanți protejează împotriva stresului oxidativ și a deteriorării celulare legate de bolile cronice.