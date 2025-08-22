Tensiunile s-au adâncit odată cu plecarea lui Harry din Marea Britanie și cu aparițiile sale publice controversate, iar Meghan Markle este văzută ca principalul factor care a alimentat ruptura. Lipsa de încredere în soția ducelui de Sussex și resentimentele acumulate în ultimii ani fac ca reconcilierea să pară, cel puțin pentru moment, imposibilă.

Tensiunile dintre Prințul William și Prințul Harry par să fie departe de o rezolvare, potrivit analiștilor regali. Experții consideră că șansele de reconciliere sunt minime, iar factorul principal care întreține conflictul ar fi chiar Meghan Markle, soția ducelui de Sussex. Aceasta este percepută în interiorul familiei regale britanice ca un element perturbator și o prezență care a alimentat rupturile dintre cei doi frați, dar și dintre Harry și Regele Charles.

„Orice discuție privată ar putea ajunge publică sau chiar folosită în scopuri comerciale. Meghan nu are simțul datoriei față de publicul britanic sau instituție”, a explicat Hilary Fordwich, specialist în monarhie britanică.

Specialiști în monarhie britanică au subliniat că în rândul familiei regale există o lipsă persistentă de încredere față de Meghan Markle. Membrii instituției se tem că orice discuție privată ar putea fi dezvăluită publicului sau chiar folosită în scopuri comerciale. Criticii o acuză pe soția lui Harry că nu are simțul datoriei față de publicul britanic și nici față de Casa Regală, ceea ce alimentează suspiciuni și nemulțumiri, conform PageSix.

Meghan Markle este intens criticată de o parte semnificativă a monarhiștilor, care o percep drept o prezență negativă în sânul familiei. Experții subliniază că ea ar fi influențat în mod direct distanțarea dintre William și Harry și ar fi contribuit la deteriorarea relațiilor cu regele Charles.

„Este profund detestată de o mare parte dintre monarhiști, care o văd ca pe o prezență nocivă pentru familia regală”, a spus Ingrid Seward, redactor-șef la Majesty Magazine.

Mai mult, este reproșat și modul în care s-a raportat la propria familie, întrucât, după căsătorie, a denigrat atât rudele soțului, cât și pe cele din partea sa. Situația a fost accentuată de faptul că cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, nu și-au cunoscut niciodată bunicul matern, Thomas Markle.

În ciuda tensiunilor, Prințul Harry ar fi făcut recent un pas spre reconciliere, încercând să transmită familiei regale programul său oficial pentru a evita suprapunerile de imagine. Acest gest a fost interpretat drept o încercare timidă de a reface punțile rupte. Cu toate acestea, resentimentele rămân puternice, mai ales după declarațiile făcute de Harry în interviuri televizate, documentarul realizat pentru Netflix și cartea sa de memorii, „Spare”, unde au fost expuse conflicte interne ale monarhiei.

„Mi-aș dori împăcarea cu familia mea, după atâtea neînțelegeri și diferențe, chiar dacă este posibil să nu fiu niciodată iertat”, a declarat Prințul Harry în luna mai.

Chiar dacă Prințul Harry a transmis în mai multe rânduri că și-ar dori o împăcare cu familia sa, specialiștii consideră că un astfel de scenariu este greu de realizat pe termen scurt. Relația dintre cei doi frați este descrisă ca fiind „înghețată”, iar William nu ar fi dispus să treacă peste ceea ce percepe drept trădare și lipsă de loialitate.

Experții regali subliniază că imaginea publică a familiei a avut de suferit în urma deciziilor și declarațiilor lui Harry și Meghan. În timp ce ducele de Sussex lasă deschisă posibilitatea unei apropieri, surse apropiate spun că Prințul William nu dorește, cel puțin deocamdată, să reia legătura cu fratele său.

Conflictul dintre cei doi prinți nu are doar o dimensiune personală, ci și una publică, fiind urmărit îndeaproape de presa internațională și de simpatizanții monarhiei. Situația reflectă tensiunile dintre tradiția monarhică și modernitatea pe care Harry și Meghan încearcă să o reprezinte. Deocamdată, liniile de comunicare rămân blocate, iar perspectivele de reconciliere sunt incerte.