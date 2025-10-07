Diplomația românească se află între angajamentul față de Uniunea Europeană și dependența de SUA în materie de securitate. În timp ce apropierea de UE se vede clar în coordonarea dintre Nicușor Dan și Emmanuel Macron și în vizitele premierului Ilie Bolojan în Franța, relația cu Statele Unite pare tensionată și necesită consolidare.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că vizita oficială în Statele Unite va fi amânată pentru începutul anului viitor, deși inițial era programată pentru acest an. În cadrul acestei vizite, Dan urmează să discute cu oficialii americani teme legate de securitate și economie, deși datele exacte de desfășurare nu sunt încă certe.

”Am avut o conversaţie telefonică cu domnul Trump, imediat după ce am fost învestit. În acea conversaţie telefonică, domnia sa m-a invitat în SUA într-o vizită oficială. Această vizită oficială va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil anul viitor”, a declarat Nicuşor Dan, fără să fie stabilit nimic concret la momentul actual.

Se pare că, în acest context, rezistenții, susținătorii lui Soros și miniștrii USR încearcă să obțină sprijinul administrației Trump printr-un contract de lobby în valoare de milioane de dolari. Contractul a început pe 1 august 2025, este valabil 12 luni, cu posibilitate de prelungire, și prevede o sumă totală de 1,2 milioane de dolari, plătibilă lunar, cu un avans de 100.000 de dolari la începutul fiecărei luni.

Scopul contractului? Unul politic, evident. Asigurarea de lobby la nivelul Guvernului SUA si la persoane din Administratia Trump pentru ONG-ul Agora Center for Democracy.

„Tinerii de azi, construim România de mâine! Credem în puterea ideilor, democrație participativă și schimbări structurale. Centrul Agora pentru Democrație urmărește promovarea și consolidarea democrației și participării civice. Promovăm construirea României de mâine prin politici publice bazate pe date, implicarea cetățenilor și responsabilizarea autorităților. Ne dedicăm promovării democrației și lucrăm pentru a susține o societate echitabilă, care oferă tuturor șanse egale de dezvoltare. Susținem participarea civică, socială și culturală a tinerilor din România, încurajând implicarea acestora în elaborarea și adoptarea politicilor publice. Promovăm participarea cetățenilor în procesele decizionale, creșterea prezenței la vot, responsabilizarea autorităților publice și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale. Credem în faptul că că tinerii de astăzi suntem responsabili de cum va arăta România de mâine, iar prin impicarea noastră putem construi țara pe care ne-o dorim”, se autoprezintă site-ul Agora publicului doritor, dar la capitolul realizări are un singur proiect şi acela pierdut în negura anului 2024.

Rămâne întrebarea de unde un tânăr avocat și un ONG aproape inexistent, fără un site propriu și cu prezență doar pe Facebook și Instagram, ar putea obține 1,2 milioane de dolari. De aici decurg automat și alte numeroase întrebări care necesită răspuns.

De ce este interesat un ONG de care nu a auzit nimeni sa faca lobbu la Guvernul SUA?

Cine este Constantin Alexandru Manda, cine este in spatele sau, de unde vin banii?

Cine este firma de lobby din SUA angajata pentru acest contract fabulos si cum a fost aleasa?

Investigația România TV aduce în atenție cel mai mare scandal al anului! Tânărul avocat și președinte al Agora ar fi doar un intermediar și om de paie folosit de personalități marcante din politica românească, conform informațiilor de pe site-ul oficial.

