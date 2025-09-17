Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marți seară, că legătura dintre România și Statele Unite are un caracter strategic, subliniind că se află în contact direct cu reprezentanți ai administrației americane care vizitează țara noastră.

”Relaţia cu Statele Unite este o relaţie strategică pentru România, la fel cum este şi relaţia din punct de vedere economic cu Uniunea Europeană. Chiar astăzi, ministrul Energiei a avut o discuţie cu secretarul de stat american pentru Energie, pentru a pune la punct colaborarea noastră pe problemele care ţin pe zona de nuclear şi pe zona de energie”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 3, fiind întrebat despre legătura sa cu administrația Trump.

Întrebat dacă discută constant cu oficiali americani, premierul a confirmat: ”Sunt în contact cu oficiali americani care ne vizitează şi toate contactele pe care le-am avut până în acest moment au fost comunicate public”.

Ilie Bolojan a fost întrebat de jurnalista Sabina Iosub dacă România a indus în eroare Comisia Europeană în privința unor măsuri economice asumate în trecut. Aceasta a subliniat că Uniunea Europeană este un partener strategic pentru România și a dorit să afle dacă premierul consideră normal ca un asemenea partener să fie mințit. Iosub a menționat că de-a lungul timpului România a procedat astfel în relația cu Bruxelles-ul și a precizat că situația nu s-a produs în mandatul actualului premier.

Bolojan a recunoscut că astfel de situații au existat și a punctat importanța respectării angajamentelor față de partenerii europeni:

„Da. Gândiți-vă că atunci când îți asumi o răspundere, nu te duci la niște negocieri doar ca persoană fizică, ci reprezinți țara ta. De modul în care tu îți onorezi angajamentele se formează o percepție asupra țării tale. Eu, cât timp voi fi pe această funcție, nu-mi pot permite, la modul cinstit, să mă duc cu lucruri care nu sunt reale, să mă duc cu angajamente pe care știu că nu le pot respecta. E mai bine să spui: asta nu merge și iată în ce condiții putem face, decât să faci promisiuni pe care nu le poți onora.”

Premierul a anunțat că luni se va afla la Bruxelles pentru noi discuții cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Voi fi la întâlniri cu comisarii europeni responsabili pe două direcții importante, în așa fel încât să clarificăm aspectele care țin de creditele noastre, să clarificăm aspectele legate de deficit, pentru a proiecta o imagine de seriozitate și încredere. Nu pentru partenerii noștri, ci în primul rând pentru cetățenii români.”

Jurnalista a continuat, subliniind lipsa de încredere a Bruxelles-ului în angajamentele României.

Bolojan a explicat că România a furnizat deja toate datele necesare și menține un dialog constant cu oficialii europeni.

„Am transmis toate datele bugetare Comisiei Europene, am primit vizita experților de la agențiile de rating, suntem într-o permanentă comunicare. Explicăm ceea ce se poate face, ținând cont de constrângerile importante. O componentă esențială rămâne continuarea investițiilor.”

Șeful Guvernului a atras atenția și asupra pericolului de a pierde fonduri din PNRR, dacă proiectele nu vor fi finalizate la timp.