Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că începând de miercuri va fi numită o nouă conducere la Vamă. Schimbarea face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri prin care guvernul încearcă să reducă evaziunea fiscală și să asigure o colectare mai eficientă a taxelor.

„De aceea am pus presiune pe ANAF. Va fi o nouă conducere de mâine și la Vamă, ca să fie combătută evaziunea fiscală, astfel încât fiecare om din România să contribuie la sistemul de stat. Am modificat legislația, dar în afară de asta, ei trebuie să își facă datoria în construcții sau alte domenii. Orice om care conduce un business este concurent loial pentru cei care au angajați”, a explicat premierul.

Șeful Executivului a răspuns și întrebărilor venite din partea antreprenorilor, precizând că reforma fiscală nu poate fi aplicată instantaneu, chiar dacă legislația a fost deja ajustată.

„Trebuie ca orice persoană care și-a construit o casă P+2 și nu plătește impozite pe proprietate să înțeleagă că este ilegal și nedrept față de cei care plătesc corect. Din păcate, lucrurile astea nu se pot corecta de pe o zi pe alta. Sistemele de evaziune și mărfurile care trec vamă, inclusiv în circuite de evaziune intracomonitară, nu se pot schimba peste noapte”, a arătat acesta.

Întrebat de un tânăr din Iași despre impresia că marile firme continuă să ocolească taxele, în timp ce reformele ocolesc problemele de fond, Bolojan a arătat că discuția vizează aspecte de fond și că, pentru a pune economia României pe baze corecte, este necesar să fie atacate problemele structurale. El a atras atenția că, atâta vreme cât jumătate dintre impozitele stabilite nu sunt efectiv colectate, se creează o discriminare majoră: contribuabilii corecți ajung să plătească mai mult, în timp ce cei care evită taxele continuă să o facă.

„Problema ridică lucruri fundamentale. A pune economia României pe o bază mai corectă înseamnă să atacăm aceste probleme pe fond. Dacă jumătate din impozitele stabilite nu se încasează efectiv, produci o discriminare și mai mare: cei corecți vor plăti și mai mult, iar cei care nu plătesc, o vor face în continuare”.

Premierul a precizat că schimbările de la ANAF și de la Vamă vizează în primul rând mobilitatea personalului, pentru a evita situațiile în care angajații rămân ani întregi pe aceeași funcție și își creează rețele de interese. El a adăugat că este nevoie de mai mulți oameni activi în economie și că bugetul statului trebuie alimentat corect de către cei care muncesc în România. Potrivit acestuia, cu cât colectarea se face mai riguros, cu atât veniturile publice cresc, însă a subliniat că toate aceste schimbări nu pot fi realizate peste noapte.