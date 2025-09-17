Premierul Ilie Bolojan a explicat marți seară motivele pentru care Guvernul a decis eliminarea scutirilor de CASS pentru mai multe categorii speciale, printre care părinții aflați în concediu de creștere a copilului sau veteranii de război.

El a spus că, în opinia sa, orice persoană care primește servicii medicale trebuie să contribuie, măcar cu o sumă simbolică, la finanțarea sistemului de sănătate.

Bolojan a declarat că România a ajuns în situația în care doar 6,3 milioane de persoane contribuie efectiv la CNAS, în timp ce 16,5 milioane beneficiază de servicii. El a arătat că un asemenea sistem nu poate funcționa și că, de aceea, s-a impus eliminarea scutirilor pentru diverse categorii sociale.

Premierul a mai spus că, de-a lungul ultimilor 10-15 ani, au fost acordate foarte multe exceptări și facilități care au dezechilibrat sistemul. În viziunea sa, România a combinat modele fiscale și sociale diferite, de tip anglo-saxon, nordic și balcanic, ceea ce a dus la un amestec care nu poate fi sustenabil.

El a subliniat că măsurile luate sunt necesare pentru a restabili încrederea oamenilor și pentru a elimina inechitățile, menționând că „curățenia în sistemul public e o urgență națională”.

„Am fost niște oameni foarte largi la mână și am dat multe scutiri în acești 10-15 ani. Am ajuns în situația în care la CNAS să plătească 6,3 milioane de contributori și să beneficieze 16,5 milioane. Nu funcționează un astfel de sistem. Și a trebuit să eliminăm aceste scutiri date la multe categorii sociale. Convingerea mea personală e că fiecare om care beneficiază de un serviciu de sănătate trebuie să contribuie, cu o sumă cât de mică, cu cât poate el la bugetul de sănătate. Dar nu poți să ai pretenția ca sistemul să funcționeze bine și noi să dăm scutiri în cascadă. Eram una din țările europene în care aveam un fel de sistem de taxare de tip anglo-saxone, în unele zone abordări sociale de tip nordic, și comportamente de plată de tip balcanic. Acest mixaj nu poate funcționa. Nu am avut altă posibilitate. La burse am ajuns ca suma totală să fie de aproape un miliard de euro, creștere de la 40 de miliarde de euro în doar trei ani. Singura formă prin care putem recâștiga încrederea oamenilor e să eliminăm nedreptățile. Curățenia în sistemul public e o urgență națională”, a declarat Bolojan la Antena 3.

Săptămâna trecută, ministrul Muncii, Florin Manole, a arătat că nivelul stabilit pentru plata CASS în cazul pensionarilor ar fi trebuit să fie mai ridicat. El a explicat că, dacă pragul ar fi fost fixat la 4.000 de lei, în loc de 3.000 lei, ar fi fost scutiți de la plată peste 790.000 de pensionari.

Manole a subliniat că această contribuție are caracter temporar și este prevăzută prin lege să înceteze la sfârșitul anului 2027. Potrivit acestuia, echitatea poate fi menținută prin sistemul de praguri, iar pentru perioada următoare există două variante de lucru: fie creșterea pragului pentru scutirea de CASS, fie scurtarea perioadei de aplicare a acestei contribuții.