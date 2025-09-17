Marți seara, George Simion a rupt tăcerea și a comentat pentru prima dată situația trimiterii în judecată a lui Călin Georgescu, fost candidat la președinția României.

În timpul unei transmisiuni LIVE pe Facebook, George Simion a susținut că procesul intentat lui Călin Georgescu este o farsă fabricată de Guvern.

George Simion a afirmat pe rețeaua de socializare că în România funcționează un aparat uriaș de propagandă și că, în cazul lui Călin Georgescu, procesul ar fi lipsit de dovezi, lucru pe care – după spusele sale – orice student la drept l-ar putea observa. El a adăugat că prezumția de nevinovăție nu s-ar aplica în situația acestuia.

Simion a mai susținut că România nu mai trăiește într-o democrație, avertizând că oricând ar putea fi înscenate accidente, închisori sau chiar asasinate împotriva celor care deranjează regimul prin opinii și crezuri politice diferite. În același context, a subliniat că Georgescu nu le-ar fi cerut românilor să iasă în stradă în decembrie și că acuzația de complicitate la o presupusă lovitură de stat ar fi absurdă, întrucât ar fi fost vorba doar de douăzeci de persoane cu artificii.

În încheiere, Simion a insistat că nu mai există democrație în România și chiar s-a întrebat dacă țara a trăit vreodată cu adevărat într-un regim democratic.

„Au un aparat uriaș de propagandă care astăzi, în afara felului în care a fost trimis domnul Călin Georgescu în judecată, orice student la drept înțelege că nu au dovezi, dar ce le trebuie dovezi când ei sunt statul și ei au confiscat puterea? Orice student la drept de anul întâi înțelege că există prezumpția de nevinovăție. Lucrul ăsta nu se aplică în cazul domnului Georgescu. Nu mai trăim într-o democrație în țara noastră. Oricând ni se pot înscena accidente, oricând putem fi băgați la închisoare, oricând putem fi asasinați de către acest regim deranjat de pluritatea de opinii, de existența mai multor partide politice care au și altă opinie, alt crez politic decât cel acceptat de ei. Domnul Georgescu nu a cerut românilor în decembrie să iasă în stradă. Totodată, el este acuzat de complicitate la o așa-zisă lovitură de stat care se comitea cu 20 de oameni care aveau artificii la ei. Nu mai trăim într-o democrație. Sper că înțelegeți fiecare dintre voi lucrul acesta. Nu știu dacă am trăit într-o democrație”, a spus Simion într-un LIVE pe Facebook.

Anterior declarației liderului AUR, Parchetul General a decis trimiterea în judecată a fostului candidat la președinție, Călin Georgescu, într-un dosar ce privește acuzația de complicitate la tentativă de acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale. Deocamdată, instanța va analiza doar acest capăt de acuzare, unul dintre cele șase formulate împotriva lui Georgescu.

Dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra au fost trimiși în fața instanței se referă, pentru moment, exclusiv la prima acuzație formulată de procurori în februarie 2025.

După anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, Călin Georgescu și Horațiu Potra ar fi avut o întâlnire secretă la o fermă din Ciolpani, unde, potrivit acuzațiilor, au pus la cale introducerea mercenarilor lui Potra în protestele izbucnite atunci, cu scopul de a provoca haos.