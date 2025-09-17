Procurorii susțin că România ar fi fost expusă unor amenințări hibride în contextul scrutinelor din 2024, care ar fi vizat destabilizarea autorităților și diminuarea coeziunii sociale, prin exploatarea vulnerabilităților populației pe rețelele de socializare și prin tehnici de inginerie socială.

Acuzațiile lansate de procurori vizează utilizarea unui ecosistem de pagini Facebook, care promova materiale cu caracter politic și ideologic, incluzând mesaje de spiritualitate, tradiții românești și concepte ultranaționaliste.

Pagini și site-uri asociate ar fi avut IP-uri din Federația Rusă și ar fi inclus reclame de la companii cu legături directe în Rusia, precum AdNow, MGID, Geozo și AdsKeeper. Potrivit acuzațiilor, MGID era administrată de un operator din Moscova, iar Geozo, deși înregistrată în Cipru, avea legături financiare cu persoane din Rusia.

„România a fost ținta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice”, a susținut procurorul general al României, Alex Florența, în cadrul unei conferințe de presă.

Începând cu martie 2024, ar fi fost identificate publicații proruse în România, precum ro.news-pravda.com, pravda-ro.com și nymagazin.ro.

„Companiile anterior menționate figurează cu sedii în diferite state pentru a-și asigura o structură operațională internațională, care maschează locația reală din Federația Rusă. Totodată, companiile în cauză au utilizat personal comun, o parte dintre angajați fiind originari din Federația Rusă”, arată informații din dosarul lui Georgescu.

Activitatea pe rețelele sociale a fost coordonată prin canalul de Telegram @propagatorcg, de unde erau gestionate videoclipuri, bannere și imagini cu sigla CG11, iar administratorul canalului indica instrucțiuni privind conținutul ce urma să fie distribuit.

Pe TikTok, procurorii au identificat două rețele de conturi care au operat în România pentru promovarea lui Georgescu. Rețeaua din noiembrie 2024 includea 78 de conturi urmărite de 1.781 de persoane, iar rețeaua din decembrie avea 27.000 de conturi cu 70.892 de urmăritori, vizând manipularea algoritmului platformei pentru amplificarea interacțiunilor cu conținutul atribuit candidatului, potrivit acuzațiilor.

„Aceste acțiuni coroborate au permis manipularea algoritmului de funcționare a rețelei de socializare astfel încât să influențeze percepția utilizatorilor în favoarea lui”, spun procurorii.

Potrivit procurorilor, Bogdan Peșchir a investit aproximativ un milion de euro pentru a obține statutul de „utilizator de nivel 50”, care i-a permis să facă donații, acțiune calificată de procurori drept o formă de mită electorală.

Printre persoanele implicate în răspândirea acestor mesaje erau membri ai „extremei drepte”, care s-au autodefinit drept „mobilizări de apărare națională”, conform acuzațiilor. Procurorii au primit avertizări de la Serviciul European de Acțiune Externă privind materiale video în care persoane în uniforme militare îndemnau la violență și manifestații în stradă.

Un astfel de clip a fost publicat pe Facebook, obținând 600.000 de vizualizări și fiind preluat de canale media din Federația Rusă. Acțiunile vizau implicarea personalului militar activ și în rezervă în potențiale acțiuni violente organizate de Horațiu Potra, susțin procurorii.