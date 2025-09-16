Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va urma exemplul din perioada 2010, când salariile bugetarilor au fost reduse uniform cu 25%. El a subliniat că nu este normal să se aplice aceeași reducere atât administrațiilor care funcționează eficient, cât și celor cu mari deficiențe. În viziunea sa, o astfel de măsură ar fi nedreaptă și ineficientă.

Premierul a explicat că partea de apărare nu poate fi neglijată, întrucât reprezintă un serviciu esențial pentru stat. El a precizat că România va beneficia de fonduri europene destinate apărării și că noile credite vor fi contractate în condiții mult mai bune. Acestea vor avea un termen de grație de zece ani și o perioadă de rambursare de patruzeci de ani, înlocuind împrumuturile actuale cu dobânzi ridicate. Potrivit lui Bolojan, România își poate permite să aloce în următorii ani 2-3% din PIB pentru apărare, fără să fie afectat bugetul de stat.

„Nu este normal să tai otova peste tot. În administrațiile care funcționează eficient să tai 10% și în cele care nu funcționează să tai tot 10%. Partea de componentă de apărare trebuie să o susținem, nu este un serviciu gratuit. În această perioadă CE a alocat sumele pentru apărare, iar România are o sumă importantă. Din punct de vede bugetar noi mutăm cheltuielile militare de pe creditele cu dobânzi foarte mari astăzi pe acest credit care are un termen de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 ani. Este important pentru noi să dezvoltăm componenta de apărare în România. Ne putem permite 2-3% din PIB pe următorii ani fără să afectăm bugetul României”, a spus Bolojan la Antena 3 CNN.

Șeful Guvernului a precizat că, în ritmul actual de cheltuieli publice, toate majorările de taxe din ultima perioadă sunt consumate de costurile administrației. El a adăugat că în aceste condiții efortul financiar făcut de români nu se va reflecta în reducerea deficitului bugetar. Premierul a spus că măsurile sunt dificile, dar nu există o altă soluție.

Bolojan a arătat că impozitul pe proprietate a fost majorat de la 1 ianuarie, pentru a putea fi continuate investițiile publice. El a menționat însă că nu i se pare corect ca această contribuție să fie direcționată către cheltuielile excesive ale administrației.

În opinia sa, nu este normal ca administrațiile locale să facă angajări fără criterii clare, să stabilească salarii după bunul plac și să consume banii statului în mod ineficient.

Premierul a explicat că nu a fost de acord cu varianta inițială a reformei, care prevedea reducerea unor posturi vacante. El a arătat că această măsură ar fi avut efecte aproape nule și a insistat să fie respectat planul de guvernare, astfel încât restructurarea administrației să fie făcută în mod real.