Premierul Bolojan a arătat că absența unei reforme autentice și funcționarea ineficientă a unor structuri, precum poliția locală sau sistemul de sănătate, conduc la o gestionare deficitară a resurselor publice.

Jurnalistul Mihai Gâdea l-a întrebat pe premier dacă deficitul real ar ajunge la 10-11% dacă se iau în calcul dobânzile. Ilie Bolojan a răspuns că situația nu este exact așa, dar a subliniat că, după analiza datelor primite la instalarea sa, au fost identificate numeroase cheltuieli neprevăzute în buget, care afectează angajamentele viitoare.

Bolojan a precizat că deficitul este mai mare decât estimările inițiale și că, luând în considerare toate măsurile adoptate în a doua jumătate a anului, România nu poate încheia anul cu un deficit sub 8%. Bolojan a adăugat că, la momentul preluării mandatului, deficitul era peste 9%, iar anul precedent fusese de 9,4%, menționând că majorările de salarii și pensii aplicate pe tot parcursul acestui an au contribuit la situația actuală.

„Nu e în această situație, dar e evident că între datele primite oficial la instalare și cele constatate ulterior am văzut că erau multe cheltuieli care, neprinse în buget, rupeau viitoare angajamente de plată. Deficitul e mai mare decât cel anunțat la începutul anului și la jumătatea anului. Am fost întrebat cu ce deficit ne vom închide: le-am spus că nu putem închide sub 8%, cu toate măsurile luate. Acestea au fost luate în a doua jumătate a anului, unele au efect doar pe ultimele 4 luni ale anului, și avem foarte multe contracte de investiții în lucru pe care nu le putem opri. Când am preluat eu, deficitul era peste 9%. Anul trecut am avut 9,4%, deci am fost într-o situație asemănătoare și, chiar dacă anul trecut s-au plafonat anumite drepturi, prin anularea lor, adică creșteri de salarii sau pensii, anul acesta au intrat pe toate cele 12 luni.”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că nu susține măsuri simbolice menite să ascundă problemele reale și a explicat că discuțiile din coaliție referitoare la „reducerea în administrație” nu ar fi avut impact: desființarea posturilor vacante nu ar fi condus la reducerea efectivă a personalului în aproximativ jumătate dintre primăriile din țară.

Gâdea l-a întrebat dacă a luat în considerare demisia în lipsa unei reforme reale. În replică, acesta a explicat că, în cazul în care măsurile nu ar putea fi implementate, guvernul va reveni la programul său inițial. A subliniat că astfel de decizii nu sunt confortabile pentru niciun partid, însă sunt necesare pentru a preveni ca veniturile suplimentare să fie erodate de pierderi și cheltuieli necontrolate.