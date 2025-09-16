Mihai Gâdea a evidențiat dificultatea de a menține unitatea unei alianțe formate din mai multe partide cu obiective diferite, subliniind că și în cazul unei coaliții între doar două formațiuni apar nemulțumiri, iar în cazul actual, complexitatea este și mai mare.

„Un lucru foarte important. În condițiile în care această coaliție s-au cam strâns anumite supărări, da? Sunt anumite supărări și sunt altele pe care probabil nu le știm. E greu să faci o coaliție din două partide. Da, să faci din atâtea partide o coaliție nu e simplu de luat”, a spus Mihai Gâdea.

În cadrul emisiunii, Mihai Gâdea a formulat o întrebare directă către președintele Nicușor Dan, dorind să afle cum ar proceda acesta într-un scenariu politic ipotetic. Moderatorul a ridicat problema unei eventuale crize guvernamentale, în care premierul și-ar depune mandatul, iar actuala coaliție ar include și PSD. În acest context, Gâdea a vrut să știe dacă șeful statului ar lua în considerare desemnarea unui prim-ministru din partea AUR.

„În primul rând, vreau să repet, că e foarte important să repet lucrul ăsta, aprecierea mea pentru disponibilitatea celor patru partide și, evident, pentru grupul minorităților care au acceptat să facă parte din coaliția asta. Pentru că pentru oricare dintre ele ar fi fost mai simplu în opoziție. Se știa că trebuie să reducem deficitul, se știa că, ca să reduci deficitul, trebuie să tai bani și banii îi tai de la oameni. Și atunci fiecare din partidele astea a înțeles că este în interesul României să participe la un guvern. Și această disponibilitate eu o văd în continuare. Nu văd pe o perioadă care este substanțială din momentul ăsta o altă formulă de guvernare decât cu aceste patru partide și cu minoritățile împreună.”, a spus președintele României.

Referindu-se la creșterea partidelor catalogate anterior drept „izolaționiste”, președintele Nicușor Dan a explicat că fenomenul este vizibil și accelerat. El a reamintit că și în campania electorală a atras atenția asupra acestor formațiuni, iar acum, din postura de șef al statului, consideră că etichetarea lor rămâne la latitudinea opiniei publice, însă mesajul transmis rămâne același: se știe despre cine este vorba și ce direcție promovează aceste partide.

Gâdea a ridicat problema perspectivelor politice, întrebând dacă există posibilitatea ca forțele pro-europene să fie înfrânte la urne, în următorii ani, de partidele populiste sau extremiste. El a subliniat că acest scenariu ar putea apărea fie la alegerile programate peste trei ani, fie chiar mai devreme, în eventualitatea organizării unor alegeri anticipate.