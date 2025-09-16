Din cuprinsul articolului Sondajul realizat de Avangarde

Un sondaj realizat de Avangarde între 8 și 14 septembrie 2025 arată care sunt percepțiile românilor în legătură cu direcția în care se îndreaptă țara, liderii politici internaționali, instituțiile globale și principalele teme de politică externă. Potrivit datelor, Maia Sandu, Donald Trump și Emmanuel Macron sunt liderii străini care inspiră cel mai multă încredere românilor. În ceea ce privește instituțiile internaționale, NATO rămâne cea mai apreciată (74% încredere), urmată de Uniunea Europeană (62%).

Cum văd românii direcția țării

70% consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

20% cred că lucrurile merg pe drumul cel bun.

10% nu au o opinie.

Încrederea în lideri internaționali

Cei mai apreciați sunt:

Maia Sandu – 78%

Donald Trump – 67%

Emmanuel Macron – 60%

Ursula von der Leyen – 56%

Volodimir Zelensky – 57%

La capătul opus se află:

Vladimir Putin – 18%

Viktor Orban – 29%

Xi Jinping – 33%

Percepția asupra instituțiilor internaționale

NATO – 74%

Uniunea Europeană – 62%

ONU – 61%

Comisia Europeană și Parlamentul European – 57% fiecare

BRICS – 27%

Evaluarea actorilor interni în politica externă

Președintele Nicușor Dan obține 43% satisfacție pentru activitatea sa pe plan extern, în timp ce 51% dintre respondenți sunt nemulțumiți. Ministerul Afacerilor Externe are 38% apreciere, dar și 51% nemulțumiri.

Tema unirii cu Republica Moldova

47% dintre respondenți susțin unirea.

46% se declară împotrivă.

7% nu au o opinie clară.

Atitudinea față de războiul din Ucraina

37% cred că România nu ar trebui să se implice, cu excepția sprijinului umanitar.

33% consideră că e nevoie de o implicare mai consistentă.

26% sunt de părere că România face deja suficient.

Bugetul pentru apărare

57% susțin alocarea a 5% din PIB pentru apărare, conform cerinței NATO.

38% se opun.

Teama de un atac rusesc asupra României

47% cred că există un asemenea risc.

43% resping această posibilitate.

Conflictul Israel–Palestina

38% susțin Israelul.

11% sprijină Palestina.

41% rămân neutri.

„Cine este cel mai bun prieten al României”

La această întrebare, răspunsurile spontane au fost:

Republica Moldova – 13%

Franța – 11%

SUA – 5%

Germania – 5%

Italia – 4%

Au mai fost menționate: Bulgaria, Serbia, Spania, China și Rusia.

Date tehnice ale sondajului

Avangarde a realizat, în perioada 8–14 septembrie 2025, un sondaj de opinie la nivel național, pe un eșantion de 1000 de persoane adulte din România. Cercetarea a fost efectuată prin metoda CATI (interviuri telefonice), utilizând un eșantion multi-stratificat, probabilistic, ponderat după sex și nivel de educație. Marja de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.