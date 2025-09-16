Într-un interviu pentru publicația germană Bild, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a subliniat că doar o pregătire militară solidă poate garanta menținerea păcii. El a transmis așteptarea ca incidente similare, precum pătrunderea dronelor rusești pe teritoriul NATO, să nu se mai repete și a cerut o mai bună pregătire a Alianței.

Contextul declarațiilor vine după ce, săptămâna trecută, 19 drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, marcând prima intervenție comună a forțelor poloneze și NATO pentru a le doborî. Fragmentele aparatelor au fost descoperite la sute de kilometri de granița de est a țării.

„Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”, a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild.

Președintele Karol Nawrocki a afirmat că atacul cu drone a fost, în opinia sa, coordonat direct din Rusia și reprezintă o demonstrație a forței lui Vladimir Putin. El a menționat că doar trei sau patru aparate au fost doborâte, dar a subliniat că partea pozitivă este faptul că niciun soldat și niciun civil polonez nu și-au pierdut viața în urma incidentului.

Karol Nawrocki și-a arătat susținerea față de apelul președintelui american Donald Trump adresat membrilor NATO de a înceta importurile de petrol rusesc. El a avertizat că continuarea achizițiilor va întări poziția Moscovei și ar putea conduce la noi acte de agresiune. Apelul lui Trump vizează state precum Ungaria și Slovacia, dar și Franța, care achiziționează petrol rusesc prin intermediul Indiei.

Nawrocki a subliniat că doar sancțiunile eficiente împotriva Rusiei, sprijinite de inițiativa lui Trump, ar putea pune presiune asupra lui Putin pentru a opri războiul și a proteja integritatea Ucrainei, adăugând că Europa ar trebui să susțină aceste demersuri.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a afirmat că NATO se află practic în stare de război cu Rusia, reacționând la declarațiile ministrului polonez de Externe, Radosław Sikorski. Peskov a susținut că implicarea Alianței este evidentă prin sprijinul acordat Ucrainei, atât direct, cât și indirect, ceea ce, în opinia sa, demonstrează rolul activ al NATO în conflict.

„NATO este în război cu Rusia. Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare. NATO este implicată de facto în acest război (n.red. prin acordarea de sprijin direct şi indirect regimului de la Kiev)”, a subliniat reprezentantul Kremlinului.

Declarațiile Kremlinului vin ca răspuns la afirmațiile ministrului polonez de Externe, Radosław Sikorski, care a explicat că garanțiile de securitate oferite Ucrainei au rolul de a descuraja orice acțiune agresivă a Rusiei. Sikorski a precizat că, în cazul unei noi încercări de agresiune din partea Moscovei, NATO ar putea fi atras într-un conflict direct cu Federația Rusă.

„Garanţiile de securitate (pentru Ucraina) au rolul de a descuraja un potenţial adversar. Deci, ceea ce spunem este că, dacă se ajunge la un fel de pace, data viitoare când Rusia va încerca ceva împotriva Ucrainei, s-ar putea să intrăm în război cu Rusia”, a spus ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski.

În reacție, Dmitri Peskov a acuzat țările europene că nu iau în considerare cauzele fundamentale ale crizei din Ucraina și că, prin această abordare, complică găsirea unei soluții pașnice. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus că negocierile directe dintre Moscova și Kiev sunt, practic, suspendate și că nu există momentan o dată stabilită pentru o nouă rundă de discuții.