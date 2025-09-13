Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat, la emisiunea Insider Politic, că informațiile conform cărora România ar urma să trimită soldați în Ucraina sunt nefondate și reprezintă simple speculații. Oficialul a subliniat că astfel de afirmații sunt propagate de membri ai opoziției, pe care îi consideră inconștienți, și că aceste dezinformări servesc indirect intereselor președintelui rus Vladimir Putin, contribuind la destabilizarea României și a țărilor de pe flancul de est. Moșteanu a menționat că propaganda rusă a găsit în România persoane care, prin intermediul rețelelor sociale, răspândesc informații false și intoxică spațiul public, iar astfel de minciuni subminează realitatea și politicile corecte, de care democrația funcțională permite să se discute în mod responsabil.

”Asta este o minciună şi o speculaţie. Tot opoziţia spune, care sunt inconştienţi din punctul meu de vedere, făcând aceste lucruri şi propagând minciuni în spaţiu public, minciuni care îl ajută pe Putin, până la urmă, să destabilizeze şi România şi societăţile de pe flancul de est. Şi iată îşi găseşte nişte oameni utili care îi promovează această propaganda. Au spus până de curând că ştiau ei că pe 3 septembrie intră România în război. Ei sunt absolut inconştienţi să facă astfel de lucruri. Nu înţeleg că chiar şi luxul de a face ce opoziţie este dat de democraţie funcţională. Este corect să fie aşa, e corect ca opoziţia să poată spune lucruri, dar lucruri ce ţin de politici, lucruri ce ţin de realităţi, nu minciuni în halul ăsta, minciuni care îl ajută doar pe Putin. Iată că şi-a găsit Putin nişte oameni în România care au reuşit cu reţelele sociale să otrăvească spaţiul public cu tot felul de minciuni”, a declarat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că Ministerul dispune de o capacitate rapidă de reacție în mediul online și a apreciat eforturile colegilor de la departamentul de comunicare. El a subliniat că conturile oficiale de social media ale instituției permit răspunsuri imediate la dezinformări și că ministerul comunică proactiv despre evenimente care ar putea fi interpretate greșit sau folosite în scop politic, cum ar fi exercițiile de mobilizare planificate în septembrie la Sibiu și în octombrie în București-Ilfov, precizând că acestea sunt exerciții absolut normale.

Întrebat dacă există riscul ca cetățenii să fie chemați la oaste, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a clarificat că este vorba despre exerciții normale de mobilizare, în cadrul cărora rezerva operațională efectuează periodic antrenamente. El a subliniat că astfel de practici sunt obișnuite în orice țară și au rolul de a menține pregătirea rezerviștilor. Totodată, Moșteanu a atras atenția că Rusia a găsit în România persoane politice care instrumentalizează conflictul din Ucraina, iar responsabilitatea celor care susțin democrația este de a contracara aceste dezinformări ori de câte ori apar.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că sprijinul militar acordat Ucrainei este esențial pentru menținerea procesului de pace și pentru securitatea regională. El a subliniat că echipamentele și munițiile furnizate Ucrainei sunt eficiente doar atunci când sunt utilizate pe prima linie a frontului, iar România ar evita astfel costuri mult mai mari asociate unei posibile apropieri a conflictului de granițele sale. Moșteanu a mai precizat că Ucraina reprezintă în prezent principala barieră în fața agresiunii Rusiei, iar sprijinul acordat este crucial pentru a împiedica escaladarea și pentru a proteja atât România, cât și generațiile viitoare.

”Nu. N-a trimis nimeni. De-aia zic, când apar astfel de ştiri care par senzaţionale, îi rog pe fiecare dintre cetăţenii care văd astfel de ştiri să verifice din surse sigure ale trusturilor de presă cunoscute, vechi, bine aşezate şi care şi-au câştigat prestigiul din a da ştiri verificate”, a transmis ministrul Apărării.

Întrebat despre posibilitatea ca România să trimită trupe de menținere a păcii după încheierea războiului din Ucraina, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a răspuns că în prezent nu există o astfel de perspectivă. El a explicat că înainte de a se putea lua astfel de decizii, este necesară mai întâi încetarea focului și derularea unui proces de pace care să conducă la o soluție justă și durabilă, cu garanții solide de securitate. Moșteanu a subliniat că orice acțiune ulterioară a NATO sau a Uniunii Europene trebuie să prevină utilizarea procesului de pace de către Rusia pentru refacerea forțelor și lansarea unui posibil atac viitor.

La emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comentat atacul cu drone în Polonia, sugerând că scopul real al acțiunii a fost testarea reacției NATO, și nu un atac accidental asupra țării. El a precizat că, fiind vorba de mai multe drone, nu putea fi vorba de un incident întâmplător și că situația a constituit o provocare calculată. Moșteanu a menționat că răspunsul Poloniei și al aliaților a fost ferm și că România menține un contact constant cu partenerii NATO, invocând articolul 4, care presupune consultări între statele membre pentru a decide modul de reacție în astfel de situații.

Ministrul a precizat că Polonia trebuie să crească suportul statelor de pe flancul estic.

”Ceea ce este important după această provocare este să înţelegem că va trebui ca împreună cu aliaţii să crească suportul statelor de pe flancul estic. Aici vorbim de Polonia, vorbim însă şi de România şi e nevoie de o prezenţă militar aliată sporită, e nevoie de sporirea misiunilor de poliţie aeriană avansată. Noi avem acum pe teritoriul României cinci avioane ale Germaniei. Sunt două dintre ele în permanentă alertă”, a transmis Ionuţ Moşteanu.

Ionuț Moșteanu a explicat că Ministerul monitorizează săptămânal activitatea dronelor de la granița de nord a Dobrogei și că, în noaptea precedentă, avioanele de poliție aeriană au fost mobilizate pentru a asigura siguranța cetățenilor. El a precizat că, dacă o dronă ar fi pătruns în spațiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă, iar sistemele antiaeriene de la sol, amplasate în zonele populate de pe brațul Chilia, sunt pregătite să intervină imediat. Ministrul a subliniat că România va proteja țara și siguranța fiecărui cetățean, după modelul reacției Poloniei.

”Există în fiecare săptămână şi noi acum comunicăm la Ministerul Apărării, în fiecare săptămână există cazuri în care sunt drone în nordul Dobrogei, la graniţă, foarte aproape de graniţă şi azi noapte avioanele din poliţia aeriană s-au ridicat pentru a veghea la siguranţa cetăţenilor. Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă. La fel şi antiaeriana aflată la sol în zonele cu concentrare de populaţie de pe braţul Chilia din nordul Dobrogei este gata oricând să reacţioneze dacă dronele intră în spaţiul aerian, aşa cum au făcut-o şi polonezii ne vom proteja ţara, siguranţa fiecărui cetăţean”, a explicat Ionuţ Moşteanu.

Întrebat cine ar avea autoritatea de a ordona doborârea unor drone care ar încălca spațiul aerian al României, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că, odată ce legea a fost adoptată în Parlament, există o ierarhizare clară a comenzii. În anumite situații, decizia de angajare a forțelor îi revine personal și, dacă este necesar, o va lua. El a menționat că în ultimele două luni au existat cazuri similare, iar aprobările au fost acordate de fiecare dată. Totodată, Moșteanu a subliniat că toate aceste proceduri sunt realizate în coordonare cu centrul de comandă NATO și cu aliații.