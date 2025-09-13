Sorin Grindeanu a afirmat că scenariul ridicării plafonării adaosului comercial nu poate fi ignorat, întrucât ar afecta în mod direct cetățenii cu venituri mici și medii. El a subliniat că menținerea acestui mecanism de protecție este crucială într-un moment în care presiunea economică este deja resimțită în gospodării.

„România are nevoie de stimularea investițiilor, de idei care să aducă un plus în economie și speranță pentru viitor, nu de experimente și austeritate pe seama celor mulți. Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD – un program de relansare prin investiții, locuri de muncă și șanse pentru tineri”, a declarat liderul social-democrat.

Oficialul a transmis că mesajul său se adresează direct mediului politic și economic, avertizând că orice decizie privind prețurile de bază trebuie luată cu responsabilitate. El a adăugat că intenția Guvernului de a elimina plafonarea, vehiculată în spațiul public, a provocat neliniște și în rândul PSD.

În acest context, Grindeanu a punctat că măsura ar afecta capacitatea de consum a populației, fapt ce ar frâna și creșterea economică, o problemă deja prezentă pe fondul nivelului ridicat al inflației.

Liderul interimar al PSD a precizat că direcția de urmat ar trebui să fie reprezentată de politici care stimulează creșterea economică și nu de decizii ce pun presiune pe cetățeni. El a menționat că partidul său dorește o discuție rapidă cu partenerii de guvernare și mediul de afaceri pentru a analiza Planul economic propus recent.

„Avem nevoie de politici publice care să crească economia și nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit. Prin urmare, este nevoie să discutăm cât mai rapid acest Plan cu partenerii de guvernare, cu structurile asociative și mediul de afaceri, în contextul în care inflația a ajuns din nou la niveluri record. Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie”, a scris Grindeanu pe Facebook.

El a mai precizat că PSD va solicita clarificări oficiale, întrucât măsura nu a fost discutată la nivelul Coaliției și nu poate fi acceptată de partid. Această poziție reflectă o linie fermă de opoziție față de eliminarea plafonării, considerată o măsură necesară pentru stabilitatea financiară a populației.

În mesajul său, Sorin Grindeanu a invocat opiniile specialiștilor, potrivit cărora ridicarea plafonării ar putea determina o creștere imediată a inflației cu 2-3 puncte procentuale. Acest efect ar duce la scăderea consumului și la diminuarea semnificativă a puterii de cumpărare.

„Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii! O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară! Să gândim de două ori înainte de orice acțiune guvernamentală”, a transmis liderul social-democrat.

Declarația sa vine pe fondul unor informații intens vehiculate în ultimele zile, potrivit cărora Executivul ar analiza încetarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Măsura ar putea intra în vigoare începând cu luna octombrie, însă până în prezent nu există o confirmare oficială din partea Guvernului.