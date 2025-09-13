Majoritatea produselor anunțate vor fi disponibile începând cu 19 septembrie 2025. Într-o notă adresată clienților, analistul Needham, Laura Martin, a tras primele zece concluzii de la lansare, informează investing.com.

1) „Impactul economic:” Martin spune că evenimentul nu a schimbat previziunile privind vânzările de iPhone.

„Nu am văzut nimic astăzi care să ne facă să dorim să ne creștem estimările pentru vânzările de iPhone”, a scris ea, adăugând că Apple rămâne „o companie de produs unic, cu iPhone ca produs-ancoră”. „Prin urmare, acțiunile AAPL NU vor funcționa până când nu va exista un ciclu de înlocuire a iPhone”, a adăugat Martin, reiterând ratingul Hold pentru acțiunile Apple.

2) „Nepotrivire:” Apple a subliniat durabilitatea, durata de viață a bateriei, disiparea căldurii, inovațiile camerei și confidențialitatea.

Dar „răspunsul pe care Wall Street a vrut să-l audă a fost la întrebarea ”le-ați oferit consumatorilor un motiv convingător pentru a cumpăra un nou iPhone?” Deoarece răspunsul a fost „nu”, acțiunile au scăzut cu 1,5% imediat după încheierea discursului principal”, a spus Martin.

Apple încearcă să atragă o gamă mai largă de clienți

3) „Lărgirea audienței:” prezentările Apple încearcă să atragă o gamă largă de grupuri de clienți – de la consumatori la cineaști profesioniști, ingineri, pasionați de cipuri și designeri de hardware.

4) „Cel mai tare anunț:” Un moment special a fost când Apple a dezvăluit că întreaga intervenție a fost filmată pe un iPhone și pe care Martin l-a numit „mersul pe jos”.

De asemenea, analistul a evidențiat lansarea noului iPhone Air ultra-subțire la 1.000 de dolari ca fiind „al doilea cel mai tare” anunț.

5) „Cea mai ciudată alegere:” Apple a deschis cu AirPods, o linie de produse despre care se estimează că va aduce aproximativ 20 de miliarde de dolari în anul fiscal 2025, mai puțin de 5% din venituri.

În timp ce funcția de traducere automată a fost descrisă drept „super-cool” și o utilizare creativă a GenAI, Martin a spus că produsul „NU poate muta în mod material economia AAPL”, având în vedere veniturile totale estimate de peste 400 de miliarde de dolari.

6) „Consecințe nedorite:” Cea mai mare creștere a prețului acțiunilor în timpul evenimentului – aproximativ 40 de puncte de bază – nu a venit de la produse noi, ci de la un segment emoționant Apple Watch care arată vieți salvate de dispozitiv.

Odată ce Apple a revenit la caracteristicile tehnice, acțiunile au început să scadă.

7) „Apple TV:” Martin a descris Apple TV drept „un eșec abisal” în streaming, cu 25 de milioane de abonați plătiți și doar 0,33% cotă de vizionare în iulie 2025.

8) „iPhone 17:” Martin a spus că noul model aduce culori noi, mai multă conectivitate, camere îmbunătățite și o durată de viață mai lungă a bateriei, dar „nimic altceva care poate determina un consumator să cumpere un nou iPhone dacă nu își sparge iPhone-ul actual”. El spun că vânzările erau previzibile.

9) „Prețul iPhone:” iPhone 17 începe de la aproximativ 800 USD, iPhone Air de la 1.000 USD și Pro de la 1.100 USD. Creditul de preschimbare ajunge la 1.100 USD pentru un iPhone 13 Pro sau mai nou.

Martin susține că puterea de stabilire a prețurilor este „limitată de ritmul său lent de inovare”, forțând Apple să adauge mai multe funcții pentru a-și păstra baza.

10) „Concluzie:” În general, Martin a numit lansarea „un eveniment dezamăgitor”.