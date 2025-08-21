Care sunt caracteristicile iphone 15 pro de care merită să ții cont? Ei bine, o să vorbim în acest articol despre tot ceea ce contează la iphone 15 pro și îți vom oferi câteva motive pentru care acest smartphone Apple este o alegere înțeleaptă. Pentru că, într-adevăr, iphone 15 pro este un telefon foarte bun și continuă să fie telefonul spre care se îndreaptă mai mulți iubitori de iPhone-uri și telefoane premium, inovative.

Cum reușește iphone 15 pro să aibă o greutate mai redusă decât predecesorul său iphone 14 pro, în ciuda caracteristicilor care-l fac mai bun? Diferența de greutate se datorează faptului că Apple alege pentru modelele Pro ale seriei iPhone 15 ca material de bază titanul. De fapt, decizia de a înlocui materialul carcasei din oțel inoxidabil cu titan a adus cu sine mai multe modificări.

Prima este, fără îndoială, greutatea, care trece de la 206 la 187 de grame. O schimbare de aproximativ 10% care este clar vizibilă și care este foarte apreciată în utilizarea zilnică, deoarece face telefonul mai ușor de manevrat per total. Și acesta nu pierde deloc din soliditate și calitatea construcției cu care ne-am obișnuit.

Finisajul din titan periat este foarte plăcut, mat și, prin urmare, diferit de cel lucios al predecesorului său. Comparativ cu acesta din urmă, este mult mai puțin predispus la reținerea amprentelor digitale.

Odată cu lansarea seriei iPhone 15 și a modelului iphone 15 pro, conectorul USB-C înlocuiește conectorul Lightning, care este prezent de 10 ani, și care, la rândul său, a înlocuit vechiul conector cu 30 de pini.

Este pentru prima dată când un iPhone dispune de un conector neproprietar, iar directiva Comisiei Europene pe această temă a fost crucială pentru realizarea acestui lucru. Așadar, Apple, vrând sau nu, a decis să se adapteze, continuând un proces care a început deja nu doar pe Mac-uri, ci și pe o parte din linia de iPad-uri.

Este important de menționat și faptul că USB-C nu reprezintă o simplă trecerea de la conectorul Lightning. Odată cu acesta, iphone 15 pro acceptă USB 3.2 Gen 2 pentru viteze de transfer de până la 10 Gbps. Dacă te-ai gândit să cumperi un model de iPhone 15 non-Pro, află că modelele iPhone 15 Standard și iPhone 15 Plus nu accept USB 3.

Singurele pe care viteza de transfer ajunge la 10 Gbps sunt iphone 15 pro și iphone 15 pro max. Modelele non-Pro ale seriei utilizează încă vitezele USB 2.0 mai vechi, care sunt de aproape douăzeci de ori mai lente decât modelele Pro.

Display-ul iphone 15 pro este protejat de Ceramic Shield, adică de o sticlă de înaltă calitate. De fapt, vorbim despre una dintre cele mai puternice sticle de pe piața smartphone-urilor, Ceramic Shield fiind o soluție inginerească excepțională bazată pe utilizarea cristalelor nanoceramice. Chiar dacă nu indestructibilă, este cea mai bună soluție la care se putea apela.

Modul Always-On display este prezent pe iphone 15 pro, iar display-ul său folosește o tehnologie LTPO și ProMotion, ceea ce înseamnă că oferă o rată de reîmprospătare care poate trece de la 120 Hz la 10 Hz, în funcție de conținutul afișat pe display, apoi poate scădea la 1 Hz atunci când este activat Always-On.

Totodată, optimizarea suplimentară a consumului de energie, o optimizare software, permite ecranului să se oprească complet atunci când nu ai nevoie de telefon. De exemplu, dacă telefonul este într-un buzunar sau o geantă, dacă este așezat cu fața în jos sau dacă utilizatorul nu este în apropiere, ecranul se oprește complet.

Fluiditatea este absolut excelentă și se comport ideal în funcție de conținutul redat de ecran. Fluiditatea este și cea care asigură o experiență de utilizare constantă și satisfăcătoare, fără nicio ezitare, fără nicio urmă de lag sau întreruperi.

Dacă modelul de bază și modelul Plus al seriei iPhone 15 sunt echipate cu cipul A16 Bionic și cu un GPU cu 5 nuclee, în cazul iphone 15 pro și pro max, lucrurile stau diferit. Modelele pro, inclusive iphone 15 pro, vin cu cip A17 Pro de 3nm nou și mai puternic și cu un GPU cu 6 nuclee, în loc de 5 cât au modelele non-Pro.

Iphone 15 pro vine cu o cameră cu teleobiectiv suplimentar și mai multe opțiuni de zoom optic. Deși teleobiectivul este un telephoto clasic 3x cu aceleași caracteristici ca și predecesorul său, fotografiile, mai ales în condiții de lumină bună, sunt excelente.

Setul de obiective este completat de obiectivul principal de 48 MP cu o diafragmă f/1.8, obiectivul ultra-wide de 12 MP cu o diafragmă f/2.2 și camera frontală pentru selfie-uri de 12 MP cu o diafragmă f/1.9. Comparativ cu modelul anterior, noul strat antireflex de pe obiective este capabil să reducă efectele de pete de lumină pe timp de noapte.

Fotografiile sunt bogate în detalii și chiar și atunci când sunt decupate, calitatea foarte bună se păstrează. De menționat și că acum se oferă posibilitatea de a comuta de la distanța focală implicită de 24 mm la 28 mm sau 35mm pe obiectivul principal, pur și simplu atingând pictograma camerei 1x.

Per total, la acest capitol, iphone 15 pro se descurcă excelent și nu dezamăgește, după cum se poate observa și din caracteristici, nici din alte puncte de vedere.