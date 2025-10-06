Cristian Deliorga, numit în 2019 judecător al Curții Constituționale la propunerea PSD, s-a pensionat în același an și a început imediat mandatul la CCR. De atunci, a beneficiat de o pensie specială consistentă, pe care a cumulat-o cu salariul.

Potrivit calculelor publicate de Newsweek, în cei cinci ani de activitate la CCR, Deliorga a încasat 2.147.000 de lei din pensie, echivalentul a aproximativ 40.000 de lei net pe lună. În aceeași perioadă, salariul cumulat a fost de 1.760.000 de lei, adică o medie lunară de 32.500 de lei net.

Rezultă astfel că pensia specială încasată de fostul procuror este cu circa 8.500 de lei mai mare decât salariul. Începând cu anul 2021, veniturile sale din pensie l-au depășit constant pe cele din activitatea la Curtea Constituțională.

Situația judecătorului Cristian Deliorga a revenit în atenție în contextul în care Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește o lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Măsura, dacă va fi adoptată, va ajunge la Curtea Constituțională, instituție din care Deliorga face parte și care va decide asupra constituționalității ei.

Această coincidență a generat discuții publice legate de un posibil conflict de interese, dat fiind că judecătorul CCR este unul dintre beneficiarii direcți ai sistemului de pensii speciale.

Cristian Deliorga, în vârstă de 67 de ani, a atras atenția și în timpul ceremoniei din Parlament în care Nicușor Dan a depus jurământul ca președinte al României. În imaginile difuzate de la eveniment, s-a observat cum judecătorul CCR pare să-i fi întors spatele noului șef al statului, gest care a fost intens comentat pe rețelele de socializare.

Deliorga este judecător la CCR din 2019, fiind numit de Senat la propunerea Partidului Social Democrat. Anterior, între 1982 și 2006, a activat ca procuror în mai multe parchete din Constanța, iar între 2003 și 2011 a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Numele său a mai fost menționat în trecut în legătură cu presupuse mușamalizări de dosare ale unor politicieni, însă a devenit cunoscut publicului mai larg după ce, în calitate de judecător, l-a condamnat la patru ani de închisoare pe Mircea Băsescu, fratele fostului președinte Traian Băsescu.