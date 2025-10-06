Aflat la conducerea guvernului din 2010, Viktor Orban a devenit, de-a lungul anilor, un critic tot mai vocal al Uniunii Europene. Relațiile dintre Budapesta și Bruxelles s-au deteriorat semnificativ, iar UE a suspendat miliarde de euro din fondurile destinate Ungariei, ca reacție la reformele promovate de liderul naționalist.

Orban consideră că adoptarea monedei unice ar reprezenta o formă de legătură extrem de strânsă cu Uniunea Europeană, o legătură pe care el o vede ca fiind nedorită în actualul context politic și economic. Potrivit premierului, Ungaria trebuie să-și mențină autonomia financiară și să evite integrarea mai profundă în structurile economice ale UE.

Poziția lui Orban contrastează cu cea a rivalului său politic, Peter Magyar, lider al opoziției, care susține o agendă proeuropeană și afirmă că ar reuși să deblocheze fondurile europene înghețate dacă va ajunge la putere.

„Cu siguranță nu va fi pe masa mea. (…) Ungaria nu ar trebui să-şi lege soarta mai strâns de Uniunea Europeană, iar adoptarea monedei euro ar fi cea mai strânsă legătură posibilă”, a subliniat Orban, conform Economx.

Deși Viktor Orban a evitat, în general, să comenteze deciziile Băncii Naționale a Ungariei (NBH) după ce fostul său ministru de finanțe, Mihaly Varga, a fost numit guvernator în luna aprilie, premierul a afirmat că rata dobânzii de referință a NBH, de 6,5%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană, este „mai mare decât ar putea fi”.

În luna septembrie, NBH a decis să întrerupă ciclul de reducere a dobânzii, după un an de relaxare monetară, o măsură care a contribuit la consolidarea forintului până la cel mai înalt nivel din ultimele 15 luni față de euro. În același timp, Banca Centrală a Ungariei încearcă să limiteze tendința de conversie a economiilor populației din forinți în valută, inclusiv în euro, pentru a menține stabilitatea monedei naționale.

Anterior, Viktor Orban a afirmat că menținerea Ucrainei ca stat între Budapesta și Rusia reprezintă un interes strategic pentru țara sa. Cu toate acestea, Orban se opune sprijinului acordat pentru Kiev și aderării Ucrainei la UE.

„Lucrul bun este că există un teritoriu între Ungaria și Rusia, care acum se numește Ucraina. Acesta este un interes strategic al Ungariei, ca Ucraina să existe. Nu este vorba despre un punct de vedere geopolitic… ci despre interesul național al Ungariei”, a declarat Orban într-un interviu acordat publicației Hetek pe 4 octombrie.

Premierul a reiterat pe 3 octombrie opoziția Ungariei față de extinderea UE pentru includerea Ucrainei, motivând că această decizie ar putea „atrage blocul comunitar într-un război cu Rusia”.