Premierul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că menținerea Ucrainei ca stat între Budapesta și Rusia reprezintă un interes strategic pentru țara sa. Cu toate acestea, Orban continuă să împiedice sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev și se opune aderării Ucrainei la UE.

Într-un interviu acordat publicației Hetek pe 4 octombrie, liderul maghiar a subliniat că existența Ucrainei este avantajoasă pentru Ungaria, deoarece creează o barieră teritorială între țara sa și Rusia, relatează The Kyiv Independent.

„Lucrul bun este că există un teritoriu între Ungaria și Rusia, care acum se numește Ucraina. Acesta este un interes strategic al Ungariei, ca Ucraina să existe. Nu este vorba despre un punct de vedere geopolitic… ci despre interesul național al Ungariei”, a declarat Orban.

Aceste afirmații apar după ce, pe 29 septembrie, premierul ungar a spus că „Ucraina nu este un stat suveran”, în contextul acuzațiilor Kievului privind presupuse încălcări ale spațiului aerian ucrainean de către drone maghiare.

Liderul de la Budapesta s-a opus constant integrării Ucrainei în Uniunea Europeană, precum și sprijinului financiar sau militar pentru Kiev.

„Sprijinim un acord strategic cu Ucraina. Un acord strategic între UE și Ucraina. Nu o aderare, ci un acord”, a precizat Orban în interviu.

Pe 3 octombrie, premierul a reiterat opoziția Ungariei față de extinderea UE pentru includerea Ucrainei, motivând că această decizie ar putea „atrage blocul comunitar într-un război cu Rusia”.

„Ucraina este o țară cu un destin foarte dificil. De ce ar trebui să împărtășim acest destin dificil? Noi avem propriul nostru destin, care este mult mai ușor decât cel al ucrainenilor”, a mai spus el.

Orban s-a arătat, de asemenea, împotriva planurilor Uniunii Europene de a oferi Ucrainei sprijin militar și financiar pe termen lung, catalogând aceste inițiative drept „o iluzie” bazată pe „presupuneri false despre colapsul economic al Rusiei”.

Ungaria a blocat repetat sancțiunile UE împotriva Moscovei ca reacție la invazia Ucrainei și continuă să împiedice progresul negocierilor de aderare ale Kievului.

În fața opoziției persistente a Budapestei, oficialii europeni examinează reforme ale procesului decizional unanim din UE. Conform unui raport Politico din 29 septembrie, aceste modificări ar putea permite continuarea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, chiar și în ciuda veto-ului Ungariei.