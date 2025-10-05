În septembrie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunța că a solicitat Comisiei Europene o prelungire a termenului de închidere a centralelor pe cărbune din România. Totuși, un reprezentant al Comisiei Europene a infirmat primirea unei cereri oficiale din partea autorităților române, ceea ce amplifică incertitudinile legate de viitorul sistemului de termoficare din Craiova.

Proiectul de construire a unei noi centrale pe gaz, care ar fi trebuit să înlocuiască actuala termocentrală pe cărbune, a eșuat. Investiția, evaluată la 162 de milioane de euro și finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost abandonată din cauza nereușitei licitațiilor. Electrocentrale Craiova, compania responsabilă de producerea energiei termice, se află într-o situație financiară dificilă, având pierderi de peste 433 de milioane de lei. În acest context, Guvernul a propus un ajutor de stat de 350 de milioane de lei, provenind din fondul de rezervă, pentru a susține funcționarea societății.

Reprezentanții companiei încearcă să găsească soluții împreună cu Ministerul Energiei, principalul acționar. Lorena Voican, directoarea Electrocentrale Craiova, a confirmat că se caută alternative pentru menținerea alimentării cu energie termică a orașului. O sursă apropiată procesului a explicat că proiectul noii centrale a fost sortit eșecului încă de la început, din cauza termenelor imposibil de respectat impuse de PNRR.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că autoritățile locale sunt pregătite pentru orice scenariu și că populația nu va rămâne fără căldură. Totodată, ea a precizat că există un plan de rezervă în cazul în care Comisia Europeană nu acceptă prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune.

Probleme similare sunt raportate și în alte orașe din țară. Ministerul Energiei a anunțat dificultăți în derularea altor proiecte de centrale electrice pe gaz finanțate prin PNRR, printre care se numără cele din Arad și Constanța, unde s-a constatat un deficit de finanțare de aproximativ 57,7 milioane de euro.

„Cred din suflet că, după ce am adus argumente foarte clare cât de important este pentru România ca să păstrăm în continuare aceste grupuri, Comisia Europeană să înţeleagă, să accepte ceea ce am propus cu argumente foarte clare şi să reuşim să amânăm acest termen”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

România și-a asumat, prin acorduri internaționale și planuri naționale, închiderea grupurilor de producție pe cărbune până la 31 decembrie 2025. Ministrul Energiei a precizat că a solicitat Comisiei Europene o prelungire a acestui termen până la construirea noilor capacități de producție pe gaz, considerând că menținerea temporară a termocentralelor este esențială pentru stabilitatea sistemului energetic național. Cu toate acestea, Comisia Europeană a transmis, potrivit surselor europaliberă, că nu a primit încă o cerere oficială de prelungire din partea României.

În lipsa unui acord ferm cu Bruxellesul și a unei soluții tehnice viabile, soarta termocentralei din Craiova și a alimentării cu energie termică a municipiului rămâne incertă. Autoritățile centrale și locale caută în continuare variante pentru a evita o criză energetică majoră în iarna următoare, însă negocierile cu Comisia Europeană par să fie abia la început.