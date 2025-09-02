Bogdan Ivan a prezentat recent cinci măsuri concrete menite să reducă prețul energiei electrice pentru români. Printre acestea se numără operaționalizarea mecanismului Market Maker, care presupune selectarea unui operator responsabil cu asigurarea lichidității pe piața de energie, stimularea cererii și a ofertei, facilitarea tranzacțiilor pe termen lung și, implicit, o scădere constantă a prețurilor.

De asemenea, Bogdan Ivan a subliniat necesitatea creșterii transparenței și a reducerii riscurilor prin solicitarea de garanții ferme în toate tranzacțiile cu energie. Totodată, el a propus introducerea tarifelor dinamice și diferențiate pe intervale de consum, menite să recompenseze consumatorii care utilizează energia în perioadele în care aceasta este mai ieftină.

O altă măsură vizează scăderea prețurilor de achiziție a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuție, prin crearea unui mecanism unic de achiziție. Bogdan Ivan a explicat că acest cost reprezintă aproape 25% din prețul total al energiei pentru consumatori, astfel încât implementarea mecanismului ar urma să reducă tarifele de distribuție pentru toți.

În plus, el a evidențiat integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub o coordonare unică, care va fi asigurată de Ministerul Energiei. În paralel, negocierile la nivel european vor continua pentru prelungirea funcționării centralelor pe cărbune până în 2030, măsură menită să tempereze creșterile de preț și să ofere timp pentru dezvoltarea proiectelor noi de producție.

”În paralel, vom continua negocierile la nivel european pentru prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune până în 2030. Acest pas va tempera creșterile de preț și ne va da timp să dezvoltăm proiecte noi de producție”, spune acesta.

Ministrul Energiei a declarat că obiectivul său principal este ca România să aibă energie mai ieftină decât media europeană, să își atingă independența energetică și să asigure reguli eficiente pentru toți actorii din piață, precizând că aceste măsuri contribuie la construirea unui viitor energetic sigur pentru țară.