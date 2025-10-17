Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că în prezent autoritățile derulează o anchetă complexă pentru a determina cauzele exacte ale deflagrației și modul în care s-a ajuns la tragedia din Capitală. El a subliniat că, în cazul în care investigațiile vor confirma încălcări ale legii, persoanele sau entitățile responsabile vor suporta consecințele legale.

Declarațiile ministrului vin după ce un locatar din zona afectată a susținut că angajații unei firme colaboratoare cu Distrigaz ar fi rupt sigiliul aplicat de companie pe robinetul de alimentare cu gaz, cu doar o zi înainte de explozie.

„Dacă se probează ce afirmă domnul respectiv, cei responsabili, atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal, pentru că este inadmisibil ca o situație de acest gen, de o gravitate atât de mare, care s-a lăsat cu pierderea unor vieți omenești, să poată să fie prevenită, iar cei care trebuiau să o prevină să nu-și facă treaba și să condiționeze totul de plata unor bani”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul a insistat asupra faptului că situația este tratată cu maximă seriozitate, iar autoritățile competente vor verifica întregul lanț al intervenției, de la momentul primei sesizări până la producerea deflagrației.

La scurt timp după incident, ministrul Energiei a anunțat că a avut discuții directe cu premierul Ilie Bolojan, cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, dar și cu reprezentanți ai companiei de distribuție a gazelor. Scopul acestor discuții a fost stabilirea rapidă a măsurilor de urgență necesare și coordonarea instituțiilor implicate.

„Am cerut o comisie de anchetă foarte clară pentru a stabili, împreună cu Ministerul de Interne, cu cei de la ANRE, cu cei din Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care a fost tot parcursul anterior exploziei, ce s-a făcut, cine ce a făcut și ce trebuia să facă, pentru că există o procedură prin lege, care este extrem de clară – ce se întâmplă dacă se sună, ce se întâmplă dacă ajunge echipa în teren, constată că există o pierdere de gaze, blochează, notifică proprietarii… ce se întâmplă după toate aceste elemente”, a detaliat Ivan.

Demnitarul a mai spus că, în cazul în care se va demonstra că o instituție sau o companie a neglijat obligațiile legale, răspunderea va fi una severă.

„Dacă în toată această procedură cineva nu a respectat procedura și mai mult, a încălcat-o cu bunăștiință, va plăti în fața legii, sunt pasibili de niște sancțiuni extrem de puternice și vor răspunde penal în fața legii”, a adăugat ministrul.

Bogdan Ivan a transmis că rezultatele anchetei vor fi decisive pentru următoarele măsuri ale ministerului. El a subliniat că, dacă se constată lipsuri în legislația actuală privind siguranța rețelelor de gaz și intervenția în caz de urgență, regulile vor fi revizuite.

„Așteptăm concluziile anchetei pentru a face lumină în acest caz, iar dacă sunt modificări în legislație sau dacă cineva nu și-a făcut treaba, vă garantez că vom schimba și legislația pentru ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple”, a declarat ministrul.

El a adăugat că este posibil ca actualele reglementări să fie „mult prea relaxate”, permițând companiilor furnizoare de gaze să reacționeze cu întârziere la sesizări de urgență.

„Vă spun la modul foarte serios că, dacă în momentul de față procedurile și legislația sunt mult prea relaxate și permit astfel de situații în care companiile care furnizează gaze să răspundă într-un termen destul de larg, să nu fie obligate să ia măsuri urgente, ceea ce pot să vă spun eu este că vom schimba legislația și voi cere ANRE să vină cu măsuri mult mai drastice în materie de răspuns la astfel de situații”, a precizat Bogdan Ivan.

În opinia ministrului, modificările vor trebui să asigure o reacție mai promptă și mai eficientă a companiilor și instituțiilor atunci când există sesizări privind posibile scurgeri de gaze sau riscuri de explozie.