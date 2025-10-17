Antreprenorul Dan Boabeș a explicat de ce afirmația șefului ANAF privind gemul făcut acasă de bunici – care ar fi inclus în calculul diferenței de TVA necolectat – este, de fapt, corectă din punct de vedere tehnic, dar interpretată greșit la nivel public. Boabeș a subliniat că fenomenul nu are legătură cu evaluarea Comisiei Europene, ci cu metodologia oficială folosită la nivel european pentru calculul așa-numitului „gap de TVA”.

Potrivit antreprenorului, acest indicator reprezintă diferența dintre valoarea totală de TVA pe care statul ar trebui să o încaseze dacă toate tranzacțiile ar fi corect raportate și sumele efectiv colectate. El a precizat că acest decalaj nu se referă exclusiv la evaziunea fiscală, ci include și componente structurale imposibil de colectat complet.

Deși exemplul cu „gemul bunicii” a fost tehnic corect, el a generat confuzie publică din cauza lipsei de context, consideră Dan Boabeș.

Dan Boabeș a explicat că, pentru a înțelege corect fenomenul, trebuie analizat conceptul de „Household Final Consumption Expenditure” (HFCE) – adică totalul bunurilor și serviciilor consumate de gospodării într-un an, incluzând și ceea ce produc și utilizează pentru consum propriu. În această categorie intră nu doar alimentele cumpărate, serviciile plătite sau chiriile estimate pentru locuințele proprii, ci și bunurile produse în gospodărie, precum gemul.

El a arătat că, în cazul gemului preparat acasă, TVA-ul neîncasat nu provine din ingredientele cumpărate – pentru care TVA-ul este deja plătit – ci din marja producătorului și cea a comerciantului care ar fi existat dacă produsul ar fi fost achiziționat din comerț.

Boabeș a estimat că impactul asupra gap-ului pentru un borcan de gem ar fi de cel mult un leu, în funcție de reutilizarea ambalajului și proveniența fructelor. Prin urmare, a susținut că această contribuție este nesemnificativă în raport cu alte componente mult mai mari ale decalajului fiscal.

Antreprenorul a explicat că România se află în fruntea clasamentului european în privința valorii HFCE, dar nu din cauza autoconsumului, ci din cauza așa-numitelor „imputed rents” – chiriile estimate pentru locuințele deținute de proprietari.

Conform metodologiei Eurostat, acest indicator este calculat ca și cum fiecare proprietar ar plăti chirie pentru locuința în care trăiește, pentru a permite comparații uniforme între statele membre.

În condițiile în care România are cel mai ridicat procent din Europa de locuințe aflate în proprietate – circa 95% – acest calcul introduce artificial în statisticile naționale o valoare mare a cheltuielilor gospodăriilor, deși în realitate respectivele sume nu sunt plătite efectiv.

Boabeș a menționat că, potrivit datelor oficiale, componenta de „imputed rents” reprezintă 19% din totalul HFCE în România, în timp ce media europeană este de doar 10%.

În final, Dan Boabeș a detaliat structura generală a gap-ului de TVA din România, estimat la 31%. Din acest total, 21% provine din evaziune fiscală – o valoare de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, care este de 7%.

Alte 6% provin din autoconsum și chiriile imputate, în timp ce restul de 4% reprezintă scutiri legale, precum cele aplicate în domeniile educației și sănătății.