Gabriel Biriș, consultant fiscal și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a comentat public situația actuală a colectării TVA în România, pornind de la o dezbatere privind impactul autoconsumului asupra GAP-ului fiscal.

Într-o postare intitulată „Parțial corect…”, el explică faptul că, deși autoconsumul contribuie la diferența de TVA necolectată, acesta nu este un factor care să justifice dimensiunea actuală a pierderilor fiscale din România.

„Da, autoconsumul generează GAP de TVA. Asta e evident și normal, mai ales în zona rurală. Numai că zone rurale și autoconsum au și bulgarii și ungurii și polonezii și nemții și spaniolii și italienii. Toți au. Dar niciuna din țările astea nu are GAP de peste 30%”, a scris Biriș.

El amintește că instituția europeană CASE, care calculează indicatorul de GAP pentru toate statele membre folosind aceeași metodologie, include în analiză și efectul autoconsumului.

„CASE ia în calcul autoconsumul atunci când calculează VTTL. Cât e procentul luat în calcul la noi și cât la restul nu știu…”, a adăugat expertul.

Potrivit acestuia, problema majoră nu este existența fenomenului de autoconsum, ci lipsa unei analize interne precise privind structura diferenței de TVA.

„Ce înțeleg eu de aici este că România încă nu știe de fapt care este structura GAP-ului”, a subliniat Biriș.

Expertul fiscal reamintește că, în primăvară, Ministerul Finanțelor anunțase un parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai și Academia de Studii Economice pentru calculul structurii GAP-ului de TVA. Cu toate acestea, el afirmă că proiectul pare să fi rămas la stadiul de intenție.

„Înțeleg că parteneriatul anunțat în primăvară de fostul ministru de finanțe cu UBB și ASE pentru calculul structurii GAP-ului a rămas la stadiul de declarații, nu a produs rezultate…”, a transmis Biriș.

În continuare, el ridică o întrebare critică privind modul în care Ministerul Finanțelor a aplicat măsuri fiscale de amploare, fără o bază solidă de date.

„De ce nu avem astfel de calcule? Cum a putut MF-ul condus de dl Boloș să implementeze măsuri care ne-au costat multe miliarde în scopul reducerii GAP-ului fără să știe de unde vine hoția?”, se întreabă specialistul.

Pe baza propriilor estimări, Biriș afirmă că doar o mică parte a pierderilor provine din autoconsum.

„Noi avem estimările noastre (peste 25% din B2B și B2G, doar 5% din B2C), iar estimarea noastră este că efectul autoconsumului este undeva pe la 2-3%…”, a explicat el.

Consultantul fiscal consideră că subiectul trebuie abordat cu seriozitate, în baza unor analize transparente și a unor date confirmate oficial. „Sincer, sper că acum subiectul deschis, poate reușim și noi să tragem o concluzie (oficială) pe structura GAP-ului, ca doar așa știm ce trebuie făcut”, a scris Biriș.

El a adăugat că lipsa progresului în acest domeniu nu poate fi imputată actualei conduceri a ANAF, ci mai degrabă neglijenței din anii anteriori.

„De ce nu s-a făcut până acum (că nu putea dl Nica să facă mare lucru în 2 luni)? Nu cumva pentru că rezultatele ar arăta ceea ce mulți încă nu vor să se știe și vom înțelege ipocrizia menținerii plăților fracționate?”, a completat expertul.

În finalul mesajului, Biriș a menționat că urmărește „cu atenție și interes” evoluția acestor analize, sugerând că o clarificare a datelor ar putea conduce la politici fiscale mai eficiente.

La scurt timp, Gabriel Biriș a revenit asupra subiectului într-o a doua postare, încercând să tempereze reacțiile stârnite de declarațiile recente ale președintelui ANAF, Lucian Heiuș Nica, referitoare la impactul autoconsumului.

„Revin pe subiectul abordat anterior. Dragilor, haideți să nu ne isterizăm degeaba!”, a scris consultantul.

El precizează că a recitit declarațiile oficialului și că acestea nu fac referire la evaziune sau evazioniști, ci strict la felul în care autoconsumul influențează calculul GAP-ului.

„Am recitit declarațiile omului (dl. Nica, șeful ANAF) și nu menționează niciun moment despre evaziune și evazioniști, ci se referă doar la modul în care autoconsumul impactează calculul GAP-ului”, a precizat Biriș.

Expertul susține că înțelege frustrarea șefului ANAF, dat fiind că instituția nu dispune încă de date exacte.

„Îi înțeleg perfect frustrarea – e inadmisibil să nu știm exact cum stăm!”, a adăugat el.

În opinia sa, declarațiile lui Nica ar putea indica intenția acestuia de a clarifica situația și de a acționa profesionist.