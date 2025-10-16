Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele opt luni din 2025, de aproximativ 4,97 milioane de tone echivalent petrol, cu 86.800 tep sub cea din perioada similară a anului trecut (- 1,7%).

Între ianuarie 2025-august 2025, importurile de gaze naturale au crescut cu 64,1% (+ 761.700 tep) față de primele opt luni din 2024, până la aproape 1,95 milioane tep, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP) pentru anul 2025, importuri de gaze naturale de 2,211 milioane tep (-7,6%), pentru 2026 de 2,150 milioane tep (-2,7%) și pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).

Conform CNSP, producția de gaze naturale ar urma să crească, până în anul 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima prognoză a echilibrului energetic, pentru 2025 a fost estimată o producție de gaze naturale de 7,79 milioane tep (+ 1,5%), pentru 2026 una de 7,907 milioane tep (+ 1,5%) și pentru 2027 o producţie de gaze naturale de 8,176 milioane tep (+ 3,4%).

În ceea ce privește importurile, se așteaptă o tendință de reducere, cu un ritm mai pronunțat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producției, prin intrarea în exploatare a unor noi capacități, dar luând în considerare și o menținere a tranzitului către piețe externe.

