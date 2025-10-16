Guvernul a anunțat joi, printr-un comunicat oficial, că a aprobat acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 9.000 de lei pentru fiecare dintre cele 49 de persoane afectate de reducerea activității la SAL SIND SRL, operatorul Salinei Praid.

Decizia a fost luată ca urmare a inundațiilor care au afectat exploatarea subterană, determinând oprirea temporară a lucrărilor și pierderea locurilor de muncă pentru mai mulți angajați.

Potrivit informațiilor transmise de Prefectura Harghita, persoanele vizate au rămas fără sursă de venit în urma fenomenelor hidrometeorologice care au afectat zona. Ajutorul va fi acordat indiferent de veniturile actuale ale beneficiarilor sau ale familiilor acestora, măsura vizând exclusiv sprijinirea rapidă a celor aflați în dificultate.

„Persoanele care au rămas fără un loc de muncă în urma reducerii activităţii la Salina Praid vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor acestora. Din situaţia transmisă de Prefectul judeţului Harghita rezultă că un număr de 49 de persoane au rămas fără un loc de muncă în urma fenomenelor hidrometeorologice produse la Salina Praid şi necesită sprijin pentru depăşirea situaţiei de necesitate şi reducerea riscului de excluziune socială”, arată Guvernul, în comunicatul emis joi.

Executivul a precizat că plata ajutorului de urgență se va realiza prin două modalități: fie prin mandat poștal direct către titular, fie prin transfer bancar, în funcție de opțiunea exprimată în scris de fiecare beneficiar. Declarația pe propria răspundere va fi necesară pentru stabilirea formei de plată, pentru a se asigura un proces simplu și rapid.

Fondurile necesare pentru acordarea acestor ajutoare provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, aprobat pentru anul 2025. Ministerul a subliniat că sprijinul financiar reprezintă o măsură punctuală de intervenție, destinată atenuării efectelor socio-economice generate de oprirea activității la una dintre cele mai importante unități economice din județ.

Prin această decizie, autoritățile urmăresc să reducă riscul de excluziune socială și să ofere o formă de siguranță temporară pentru familiile afectate. De asemenea, măsura are rolul de a menține stabilitatea socială într-o comunitate în care o mare parte dintre locuitori depind direct sau indirect de activitatea Salinei Praid.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii, Marius Manole, a comentat decizia Guvernului, subliniind importanța sprijinului oferit angajaților din Praid. Oficialul a explicat că, deși ajutorul financiar nu poate compensa în totalitate pierderea locurilor de muncă, reprezintă un gest concret de solidaritate din partea statului.

„Pierderea locurilor de muncă şi nesiguranţa zilei de mâine pe care le trăiesc salariaţii din minerit, din localitatea Praid, nu pot fi compensate îndeajuns prin bani, dar este un semn că nu sunt singuri şi că statul face tot ce poate atunci când e nevoie de sprijin”, a scris ministrul Muncii, Marius Manole.

Mesajul ministrului vine în contextul în care, în ultimele luni, mai multe comunități miniere din țară s-au confruntat cu probleme similare, generate fie de condiții meteorologice extreme, fie de dificultăți economice. Măsura de la Praid poate reprezenta un model de intervenție rapidă pentru alte situații de urgență care implică pierderi de locuri de muncă.

Guvernul a transmis că monitorizează în continuare evoluția situației din zonă și analizează posibilitatea de a oferi sprijin suplimentar, în funcție de necesitățile identificate de autoritățile locale și de Ministerul Muncii.