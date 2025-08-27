Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat modalitatea prin care trebuie completate cererile pentru tichetele de energie pentru cetățenii vulnerabili.

Amintim că aceste persoane pot beneficia doar de 50 de lei lunar pentru plata facturilor de electricitate. De asemenea, suma este acordată pentru întreaga gospodărie, nu pe persoană fizică.

Sprijinul este legat de un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu titularul contractului de energie.

Pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană, pragul de venit este de 1.940 lei.

Pentru gospodăriile cu mai multe persoane, media veniturilor trebuie să fie sub 1.784 lei per persoană.

În clipul de pe Facebook, se arată că este nevoie de aplicația EPIDS. Pentru autentificare în această aplicație este nevoie de accesarea link-ului următor – epids.mmuncii.ro/

Ulterior, trebuie să introduci o adresă de e-mail la care ai acces și să apeși butonul verde pe care scrie ”autentificare”. Vei primi un link pe e-mailul introdus pe care o vei folosi pentru a intra în cont. În cazul în care nu ai primit niciun link, este vine să verifici și secțiunea ”Spam” a mailului.

După autentificare, pentru completarea cererii, trebuie apăsat butonul ”cerere nouă” din secțiunea din stânga ecranului ”listă cereri”.

Trebuie să selectezi apoi tipul cererii. Mai precis alegi între cerere ”în nume propriu” sau cerere ”pentru altă persoană”. După aceea, trebuie completate toate datele de identificare ale solicitantului, adică:

nume

prenume

CNP

număr de telefon

și adresa de email (cea folosită la autentificare)

Apoi trebuie completate și alte informații suplimentare referitoare la solicitant, însă doar dacă este cazul.

După acest pas trebuie completate și datele de identificare ale persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul.

La acest pas trebuie introdus codul POD al punctului de consum. Acesta se regăsește în anexa facturii de energie electrică.

Trebuie apoi introdus și codul de client, care se regăsește și el tot în factura de energie electrică.

După ce toate aceste date au fost completate, trebuie să bifezi toate căsuțele corespunzătoare cu privire la declarațiile și acordurile necesare. Trebuie apoi completat și locul unde dorești să primești tichetul.

Cerea se poate salva apăsând butonul ”salvează”.

Solicitările online pot fi trimise pe adresa epids.mmuncii.ro. Platforma este conectată la bazele de date ale ANAF, Casei de Pensii și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, astfel încât beneficiarii nu trebuie să adauge documente privind veniturile sau ajutoarele sociale deja primite.

Toate aceste detalii, dar și alte informații, pot fi vizualizate în clipul de mai jos.

”Acest sprijin va avea ca obiectiv să ajute peste 2 milioane de gospodării să treacă mai ușor peste această perioadă în care prețurile la energie vor crește. Au crescut, de fapt, deja, asta pe de o parte. Pe de altă parte, este vorba despre o platformă electronică foarte ușor de utilizat, o platformă pe care nu trebuie să introduci niciun act despre veniturile tale sau despre beneficiile sociale pe care deja le primești, pentru că platforma aceasta integrează bazele de date de la ANAF, de la Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, de la Casa de Pensii. Adică nu este o birocratizare, ci din contră, este extrem de facil din punct de vedere al birocrației, ca să zic așa, să accesezi beneficiile acestea după ce sunt completate câmpurile care identifică persoana: cod numeric personal, nume și așa mai departe, loc de consum la care se face referire în aplicația individuală respectivă. Fiecare fișă este validată de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecția Socială, astfel încât în pasul următor, având integrate și bazele de date cu furnizorii de energie, fiecare persoană care utilizează platforma și care se califică din punct de vedere al criteriilor să își regăsească pe propria factură în luna următoare, un minus de 50 lei conform acestui beneficiu”, spune ministrul Muncii.

Pe lângă varianta online, cei care nu au acces la internet pot depune cereri în scris la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale, începând cu 28 august 2025.

Potrivit ministrului, peste 2,011,000 de gospodării se încadrează în aceste criterii, ceea ce înseamnă mai mult de 4 milioane de cetățeni.

Ministerul Muncii recomandă completarea cererilor până la finalul lunii septembrie, pentru ca beneficiarii să poată primi sprijin și pentru lunile iulie și august. Ajutorul poate fi accesat până în martie 2026, iar tichetele de energie rămân valabile 12 luni de la ultima încărcare.

În situația schimbării adresei sau a componenței familiei, este necesară o nouă cerere depusă online, la primărie sau la Poștă.

Pentru asistență, cetățenii au la dispoziție: