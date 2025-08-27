Românii primesc în aceste zile facturile de energie electrică, iar pentru mulți, sumele afișate sunt mult mai mari decât în lunile anterioare. Cele mai mari creșteri sunt observate în gospodăriile mici, unde reducerea sprijinului de la stat s-a făcut fără perioadă de tranziție. Cazuri punctuale arată creșteri aproape duble, chiar dacă volumul consumului a rămas aproape neschimbat. Specialiștii din domeniu au explicat public cauzele și oferă recomandări pentru a limita efectele.

Primele facturi emise după eliminarea sprijinului guvernamental au adus costuri considerabil mai mari pentru mulți consumatori.

Un exemplu prezentat este cel al unei garsoniere din Capitală: în luna iunie, proprietarul a plătit aproximativ 63 de lei, iar în iulie suma a depășit 190 de lei. Diferența vine în principal din creșterea prețului pe kilowatt-oră, care a urcat de la 0,68 lei la 1,41 lei.

Chiar și pentru un consum apropiat de cel din perioada plafonării, factura actuală a ajuns la aproape 200 de lei, față de aproximativ 102 lei anterior.

Explicațiile pentru aceste schimbări au venit din partea lui Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie, invitat într-o emisiune la Antena 3.

Specialistul a subliniat că există mai multe cauze, dar principala rămâne eliminarea subvențiilor aplicate până la 1 iulie. Acestea acopereau o parte importantă din costuri, în special pentru gospodăriile cu un consum mai mic de 100 de kilowați. Odată cu dispariția acestui sprijin, clienții trebuie să achite prețurile reale din piață.

„Sunt trei factori principali care au dus la creșterea facturilor. În primul rând este încetarea subvenției făcută de către stat. De la 1 iulie, după cum știți, nu mai există această subvenție și consumatorii vor trebui să plătească prețurile pieței, prețurile de contract. E destul de greu și șocul este mare, fiindcă în ultimii patru ani au existat aceste subvenții și mai ales consumatorii sub 100 de kilowați beneficiau de un preț mult sub prețul pieței”, spune acesta.

La eliminarea subvențiilor se adaugă și creșterea consumului determinată de temperaturile ridicate din această vară. Perioadele de caniculă au dus la o utilizare intensă a aparatelor de răcire în locuințe, ceea ce a amplificat facturile lunare. Urluescu a precizat că, pentru unele gospodării, consumul a urcat cu 40 până la 60% în această perioadă.

„Din cauza perioadei de caniculă, a crescut foarte mult consumul consumatorilor casnici. Noi estimăm undeva între 40 și 60% creștere la cei care folosesc aerul condiționat. Desigur, asta este o chestiune tranzitorie. Când se va mai răcori, precis va scădea consumul, dar totuși afectează factura”, explică Urluescu.

Un alt element menționat de președintele Asociației Furnizorilor de Energie este majorarea TVA. Deși impactul este mai redus, această schimbare a adăugat câteva procente suplimentare la valoarea finală.

„Mai este creșterea TVA, mă rog, aceea este de 2%. Afectează și asta factura, dar nu așa mult ca ceilalți doi factori”, a adăugat el.

Întrebat despre variantele prin care românii ar putea reduce costurile, Urluescu a amintit două direcții principale: eficientizarea consumului și analiza ofertelor din piață. Potrivit acestuia, orice reducere a consumului se reflectă imediat în valoarea facturii.

„Din punct de vedere al consumului, soluțiile ar fi reducerea consumului prin creșterea eficienței sau prin alte soluții alternative”, spune el.

Schimbarea furnizorului poate fi o altă opțiune pentru un preț mai bun, dar nu există garanții. Oferta din piață variază, iar criteriile de alegere nu trebuie să se limiteze doar la preț. Urluescu atrage atenția asupra importanței serviciilor conexe.

„Schimbarea furnizorului nu o să vă reducă consumul. Prin schimbarea furnizorului puteți să aveți acces la un alt preț al energiei, să sperăm mai mic. Acum, în piață sunt oferte între 1,1 și 1,6 lei pe kilowatt-oră. Cam astea sunt ofertele din piață. Există o piață destul de competitivă, sunt mulți furnizori care intră în competiție aici, deci pentru consumatori poate fi o oportunitate. Dar trebuie să atrag atenția că nu prețul înseamnă totul”, spune el.

Președintele Asociației Furnizorilor de Energie a subliniat că, pe lângă tarife, există și alte criterii importante când un client alege un furnizor. El a arătat că unii operatori pot oferi servicii suplimentare, cum ar fi centre de relații cu clienții aproape de locuința consumatorului, ceea ce poate fi mai util decât o reducere minoră a facturii.

De asemenea, a adăugat că anumite companii includ beneficii precum vânzarea de electrocasnice în rate, subliniind că prețul are un rol important, dar nu este singurul element care trebuie luat în calcul.

„De multe ori trebuie să aveți în vedere că un serviciu de furnizare poate să aibă niște alte avantaje, care sunt mai importante pentru dumneavoastră. De exemplu, poate să fie un furnizor care are un centru de relații cu clienții aproape de dumneavoastră, unde puteți merge foarte ușor. Și atunci, de ce să vă mutați de la cel care este alături, pentru, nu știu, o mică reducere la factură și după aia să fie mai greu să vă deplasați la centrul de relații cu clienții al celui nou? La fel, sunt furnizori care pot să ofere și alte servicii, de exemplu aparate electrocasnice în rate și așa mai departe. Deci prețul contează mult, dar nu este tot”, mai explică șeful Asociației Furnizorilor de Energie.

Specialistul a mai clarificat că schimbarea furnizorului nu presupune modificări tehnice sau întreruperi de rețea. „Să fie foarte clar: o schimbare de furnizor nu înseamnă că se trag alte fire, nu înseamnă niciun deranj din punct de vedere tehnic”, a adăugat acesta.