Adrian Toni Neacșu a arătat că reacțiile unor politicieni, precum Sorin Grindeanu, care au sugerat discutarea scandalului în CSAT, nu fac decât să arate riscurile generate de amatorismul Guvernului.

El a precizat că atunci când legislația fiscală este adoptată prin angajarea răspunderii, fără dezbatere tehnică în Parlament, astfel de situații devin inevitabile.

Avocatul a explicat că nu doar facturile la energie, ci toate facturile emise în august pentru servicii prestate continuu — energie, apă, telefonie, internet sau televiziune — vor include TVA de 21%. El a subliniat că această regulă se aplică indiferent dacă serviciile privesc consumul din iulie, când TVA-ul era de 19%.

„Zilele trecute domnul Sorin Grindeanu era „revoltat” că facturile de energie electrică pentru consumul din iulie au venit cu TVA majorat de 21% și sugera chiar că ar trebui mers până la CSAT să rezolve problema. Așa cum am explicat și într-o intervenție TV, aceasta isterie nu denotă decât riscurile la care ne expune amatorismul Guvernului atunci când trece legi prin angajarea răspunderii Guvernului, deci fără niciun fel de dezbatere tehnică în parlament pe măsurile propuse. În realitate nu numai facturile de energie, ci absolut toate facturile primite în august pentru servicii prestate continuu vor avea TVA de 21%, chiar dacă privesc servicii din iulie, când TVA-ul era doar 19%. Este vorba despre facturile privind orice fel de utilități, telefonie, televiziune sau internet si orice fel de serviciu care se livrează continuu, de la luna la luna. Inclusiv toate regularizări de consumuri de orice fel, vor fi facturate cu 21%, indiferent ce perioadă privesc”, a declarat acesta.

Potrivit lui, situația este determinată de art. 281 alin. 8 din Codul Fiscal, care obligă prestatorii să stabilească TVA-ul în funcție de data emiterii facturii.

„Este așa pentru că exista art. 281 alin 8 din Codul fiscal, care obligă (și, insist, îi obligă) prestatorii să stabilească TVA-ul de la data emiterii facturii”, a spus Neacșu.

Neacșu a afirmat că Executivul trebuia să prevadă dispoziții derogatorii pentru a evita aplicarea acestui articol, în condițiile în care majorarea TVA este o situație rară. El a susținut că facturarea populației cu TVA mărit pentru servicii prestate anterior echivalează cu un „furt de bani”.

Avocatul a ridicat două posibilități: fie Guvernul a dorit intenționat să profite de milioanele de facturi emise lunar, fie nu a prevăzut situația și nu a cunoscut conținutul legislației.

În ceea ce privește declarațiile politicienilor, Neacșu a considerat că este ipocrit ca aceștia să se plângă după ce au votat pachetul fiscal propus de Guvern. El a spus că această atitudine arată „un obraz politic extrem de gros”.

„Guvernul trebuia să prevadă dispoziții derogatorii pentru a evita aplicarea acestui articol, pentru că nu in fiecare zi mărești TVA-ul. În contextul actual facturarea cu TVA mărit a populației pentru servicii prestate cu TVA mai mic bineînțeles că echivalează cu un furt de bani. Faptul că nu au prevăzut expres că pentru iulie TVA-ul facturat este cel de 19% înseamnă fie ca așa au dorit, lăcomindu-se la milioanele de facturi de servicii și utilități emise lunar, fie că sunt atât de nepricepuți încât nu au prevăzut asta si nu au cunoscut ce prevede legislația. În orice caz, să te plângi acum după ce ai votat in veselie ce ți-a pus Guvernul în față, arăta o mare ipocrizie și un obraz politic extrem de gros”, a mai transmis avocatul.

Avocatul a avertizat că problema facturilor cu TVA mărit ar putea fi doar începutul. El a vorbit despre riscul existenței altor „petarde” strecurate în pachetul fiscal adoptat prin angajarea răspunderii de către Guvern, fără implicarea specialiștilor și juriștilor.