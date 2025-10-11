Pe o piață digitală românească subfinanțată (potențialul economiei digitale față de alte țări din regiune), cu o creștere anuală de aproximativ 10%, alocarea de bugete pe fondul adopției noilor tehnologii și schimbării preferințelor clienților va deveni critică.

Evoluția din ultimii câțiva ani a fost clară: majoritatea investițiilor au fost absorbite de marile platforme internaționale de publicitate (Google, Meta) și, mai recent, de TikTok, iar piața de influencer marketing locală a evoluat și a luat un procent consistent din investițiile în vizibilitate.

Pe termen mediu vor fi noi jucători în acest grup de mari platforme, care vor necesita investiții (tot ce reprezintă asistenți conversaționali pe bază de AI). În ansamblu, rolul digitalului crește în importanță când vine vorba de alegerile consumatorului și „critic” înseamnă că lupta pentru client se dă pe un teren mult mai extins și mai complex.

Impactul adopției AI se vede în toate sferele digital media și marketing. Integrarea răspunsurilor generate cu AI (AI Overviews) în Google a arătat o schimbare rapidă a comportamentului consumatorului: acesta alege răspunsul direct în defavoarea link-urilor către site-uri.

Procentele sunt mici, dar arată o mișcare foarte rapidă de adopție și de schimbare. Alte platforme, precum Meta, integrează AI în structura de conținut pentru optimizarea acestuia și a experienței de scrolling. Iar TikTok a pregătit instrumente bazate pe AI atât pentru publicitate, cât și pentru generarea de conținut.

În paralel, aceeași transformare rapidă se vede în relația brand — consumator, unde comunicarea ia forma unei conversații personalizate și predictive. Astfel, targetarea devine o activitate continuă și automatizată. Și e bazată în cea mai mare parte pe datele oferite conștient și voluntar de consumator. Astfel, e capabilă să identifice consumatorii în dinamica lor și să transmită mesaje adaptate momentului, contextualizate și credibile.

În viitorul imediat, bugetele alocate publicității tradiționale (TV, radio, print) se vor menține „pe mediile tradiționale”, dar cu alocare tot mai importantă către tehnologia care conectează „suportul” (televizorul) cu digitalul (Connected TV).

Pe termen mediu, bugetele TV vor fi erodate de puterea digitalului de preluare a unui mesaj de brand/awareness. De asemenea, alte medii tradiționale reinventate, cum este digital OOH, mult mai dinamice în privința conectării consumatorului prin intermediul tehnologiei, vor lua din totalul bugetelor din piața media.

În acest context, Data Revolt prezintă o analiză a acestor transformări și la ce se pot aștepta antreprenorii, cumpărătorii, dar și, în general, userii de produse digitale.

Impactul tehnologiilor emergente, în special al Inteligenței Artificiale și al automatizării, este o realitate care redefinește fundamental modul de operare, modelele de business, la fel ca transplantarea unui sistem nervos central în marketingul de performanță.

Lideri de top, precum Scott Brinker, au subliniat că marketerul viitorului nu va fi un simplu operator manual, ci un „manager de mașini” și un „maestru al strategiei”. Este un pragmatism care se regăsește și în predicțiile Data Revolt: agențiile care vor valorifica AI pentru a ieși din uniformitatea pieței și care vor oferi valoare prin personalizare clienților vor fi cele care vor reuși să se diferențieze în piață.

În acest nou peisaj, elementul uman va fi eliberat pentru a se concentra pe nuanțe, creativitate, consultanță și pe înțelegerea acelui „De ce?” din spatele datelor, o capacitate pe care, cel puțin deocamdată, mașinile nu o pot replica.

În peisajul fragmentat al lumii digitale, platformele devin tot mai închise, iar soluțiile de succes vor fi conturate în jurul înțelegerii logicii profunde din spatele algoritmilor.

Viitorul nu e despre a ști cum să fie folosită o platformă, ci despre a înțelege de ce funcționează într-un anumit fel și cum pot fi folosite strategic pârghiile disponibile pentru a obține rezultate superioare. Aceasta e o aptitudine care rămâne, cel puțin deocamdată, o abilitate umană dezvoltată prin experiență.

Tocmai de aceea Data Revolt pune accent pe senioritatea oamenilor și transformarea lor în rolul de consultanți de business.

Deprecierea cookie-urilor third-party evidențiază necesitatea prioritizării datelor first-party, adică necesitatea construirii unei relații mai apropiate și directe cu consumatorii, care să creeze schimburi de valoare.

Proiectarea acestor sisteme care permit înțelegerea clienților proprii mai bine nu elimină actuala problemă a găsirii surselor de creștere a business-urilor, adică achiziția de segmente de audiențe noi.

Agențiile care pot construi și gestiona cu succes aceste două ecosisteme de date vor fi cele mai valoroase, iar soluția constă în construirea de tool-uri de business intelligence cu algoritmi proprii.

Diviziunea tradițională dintre marketingul de brand și marketingul de performanță este considerată un model depășit de majoritatea liderilor din industrie. Asta în special datorită dezvoltării platformelor de tip social, unde poveștile brandurilor sunt eterogen construite de către utilizatorii platformei, în funcție de comportamentul utilizatorilor în acea bulă.

În aceste condiții, în algoritmul randamentului investiției, agențiile trebuie să considere introducerea poveștilor convingătoare, care rezonează emoțional și sunt strâns legate de cultura digitală actuală, alături de mesajele pragmatice specifice performance marketingului.

Agenția viitorului nu va avea o „echipă de brand” și o „echipă de performance”, ci o singură echipă integrată (performance, social, date, SEO) care gestionează întreaga prezență digitală a clientului.

Experiența digitală se extinde pe orice suport de media digitală, de la TV conectat și digital outdoor până la retail media. Definiția „performanței” se extinde, iar agențiile care pot aplica gândirea bazată pe performanță la canale emergente și social media shoppable vor avea un avantaj competitiv.

Aceasta implică dezvoltarea unor modele sofisticate de măsurare care pot atribui impactul unei reclame Digital Out-of-Home (DOOH) unei vizite pe site sau unei achiziții în magazin. Capacitatea de a integra și analiza date din surse disparate (online și offline) pentru o imagine completă a performanței va fi un diferențiator major, iar succesul va fi reprezentat de folosirea predictive analytics pentru a anticipa rezultatele.

În această lume digitală în plină „democratizare” a serviciilor de marketing digital, într-o piață uniformizată de soluțiile oferite cu ajutorul AI, agenția de succes a viitorului va căuta să aducă un plus de valoare clienților premium, care vor continua să caute excelența.

Diferența va fi ca cea dintre un brand de fast fashion și un serviciu de croitorie bespoke.

Desigur, soluțiile accesibile și eficiente își vor atinge scopul, dar marketingul digital nu poate fi redus la o abordare de tip one size fits all. Viziunea unui nivel superior de servicii („made to measure”) în care tehnologia este personalizată pentru nevoile fiecărui client și integrată cu expertiza de consultanță a specialiștilor este punctul de plecare.

Acest lucru implică un nou set de abilități al agenției, care va fi un amestec de consultanță, analiză, creativitate și expertiză tehnică. Cele mai de succes agenții vor fi cele care pot atrage și reține acest talent divers.

În trecut, social media era asociată în principal cu brand awareness și cu crearea de comunități. În viitor, granițele se estompează complet. Platforme ca Facebook, Instagram, TikTok devin veritabile piețe digitale și locuri de exprimare a culturii actuale.

Pentru o agenție, asta înseamnă că performanța se măsoară din ce în ce mai mult direct pe social media, de la conversii la achiziții, nu doar prin trafic sau engagement. Legat de cultura actuală, social media văzută ca locul care identifică utilizatorul prin „ce vrea să fie” devine un instrument de generare de conținut scurt, cu impact asupra audiențelor, optimizabil prin performance marketing.

Pe viitor, social media va deveni parte integrantă dintr-o strategie mai amplă în care va fi esențială sinergia dintre performance marketing, AI, MarTech, social content și predictive analytics.

Provocarea majoră pentru 2025 și următorii ani va rămâne păstrarea relevanței ca business, o sarcină nu tocmai facilă într-un peisaj în care inovația redefinește aproape zilnic regulile jocului.

În acest context în continuă transformare, Data Revolt construiește pe nevoia esențială de a adopta și integra tehnologia la cel mai înalt nivel. Agenția înțelege și valorifică sinergia dintre marketing performance, inteligență artificială (AI), tehnologiile de marketing (MarTech), social content și predictive analytics.

Această îmbinare nu este doar un deziderat teoretic, ci un catalizator al poziționării, asigurând soluții complete și predictive într-o lume digitală complexă. În pregătirea următorilor 7 ani, strategia Data Revolt se concentrează pe trei piloni esențiali: accelerarea tehnologică, expansiunea pe noi piețe și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor.