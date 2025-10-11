În ultima perioadă, infractorii au trecut la un nivel superior de sofisticare. Dacă în trecut apelurile proveneau de la numere necunoscute și erau relativ ușor de identificat, acum atacatorii își pregătesc atent fiecare țintă. Ei colectează date personale înainte de a suna, folosesc numere care par oficiale și adoptă un limbaj birocratic, inspirat din cel utilizat de instituțiile financiare. Scopul este acela de a câștiga încrederea victimei și de a o determina să acționeze rapid, sub presiunea fricii.

Un exemplu elocvent este cazul unei femei care a povestit experiența sa într-un videoclip publicat pe TikTok. Aceasta a fost contactată de o persoană care pretindea că este reprezentantul unei bănci și care i-a spus că are un credit în valoare de 40.000 de lei. În momentul în care a negat, escrocii au încercat să o convingă că este vorba despre o fraudă și că vor să o ajute să verifice situația. În realitate, metoda este concepută pentru a profita de frica oamenilor de a pierde bani sau de a avea probleme cu autoritățile.

„M-au sunat iarăși, aceeași placă: cu banca, 40.000 de lei. Vi s-a acordat creditul. În momentul în care spuneți că nu ați făcut acest lucru, o să vă spună că este o fraudă și: «Haideți să vă ajutăm, să vedem ce verificări putem face». Ei se bazează pe frică – pe frica de a pierde bani sau de a avea probleme cu poliția”, a explicat victima într-un videoclip pe TikTok.

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, presiunea exercitată în timpul convorbirii este o parte esențială a schemei. Sub pretextul blocării contului bancar sau al pierderii unor sume importante, victimele sunt determinate să furnizeze coduri SMS, parole sau alte date confidențiale. În unele cazuri, atacatorii solicită chiar instalarea unor aplicații care oferă acces la distanță asupra telefonului.

Directorul DNSC, Dan Cîmpean, recomandă populației să nu ofere niciodată informații sensibile prin telefon și să verifice autenticitatea apelului contactând direct banca sau instituția în cauză. În majoritatea cazurilor, apelul provine de la infractori care se folosesc de identități false și de tehnici de manipulare pentru a înșela victimele.î

„Le recomandăm să închidă și să sune direct la banca respectivă, la instituția respectivă, și vă garantez că, în 99% din cazuri, vor avea o surpriză – și anume că nu organizația respectivă i-a sunat, ci, pur și simplu, niște infractori”, a explicat Dan Cîmpean.

De asemenea, autoritățile atrag atenția că escrocii încearcă frecvent să îi împiedice pe oameni să închidă apelul, insistând până când obțin informațiile dorite. Din acest motiv, cea mai sigură măsură este întreruperea imediată a convorbirii și verificarea situației prin canalele oficiale ale instituției respective.

Recomandările poliției și ale experților includ evitarea divulgării codurilor SMS sau a parolelor la telefon și refuzul instalării oricăror aplicații la cererea unui apelant necunoscut.

Datele oficiale arată că doar în anul 2024, peste 10.000 de români au fost victime ale fraudelor online, dintre care 2.600 de cazuri au fost înregistrate în București. Autoritățile le cer persoanelor afectate să anunțe imediat poliția și banca în momentul în care constată că au fost înșelate, pentru a bloca eventualele tranzacții frauduloase și a ajuta la identificarea rețelelor infracționale.