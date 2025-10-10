Retailerul online eMAG se pregătește să organizeze Black Friday 2025 pe data de 7 noiembrie.

Tradițional, această zi atrage mii de cumpărători dornici să profite de reducerile semnificative la o gamă largă de produse, de la electronice și electrocasnice, până la articole de fashion și produse pentru casă și grădină. În plus, reducerile vor include și oferte ale partenerilor din Marketplace, crescând șansele consumatorilor de a găsi exact ceea ce își doresc pe 7 noiembrie.

Printre categoriile de produse care vor fi disponibile în cadrul evenimentului se numără televizoare, telefoane mobile, laptopuri, articole de modă și sportive, electrocasnice, accesorii pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării, anvelope, dar și produse speciale.

Pentru a maximiza experiența de cumpărături, eMAG recomandă șase sfaturi utile:

instalarea aplicației eMAG și activarea notificărilor pentru a fi la curent cu ofertele,

abonarea la serviciul eMAG Genius care oferă livrare gratuită și alte beneficii,

activarea My Wallet pentru posibilitatea de a cumpăra acum și plăti mai târziu,

alegerea easybox-ului preferat pentru ridicarea produselor,

abonarea la newsletter pentru a primi cele mai bune oferte direct în inbox,

activarea autentificării multi-factor pentru securizarea contului.

Ediția de anul trecut, Black Friday 2024, a fost una dintre cele mai profitabile pentru eMAG. Conform unui comunicat transmis după încheierea zilei de reduceri, retailerul a înregistrat vânzări totale de 896 milioane de lei, marcând o creștere de 22% față de anul 2023.

Evenimentul a atras peste 647.000 de clienți care au comandat în total 3,2 milioane de produse. De asemenea, cei 13.200 de selleri din marketplace care au participat la eveniment au raportat vânzări cu 30% mai mari decât în ediția precedentă.

Datele eMAG arată că peste 38% dintre clienți au avut un abonament Genius, care le-a oferit livrare gratuită și alte avantaje. Acești clienți au plasat în coș, în medie, câte 6,3 produse din diverse categorii, incluzând electrocasnice mici, articole pentru casă, mobilă, produse cosmetice și hrană pentru animale.

În ceea ce privește modalitatea de plată, 73,35% dintre comenzi au fost achitate cu cardul online, în timp ce aproape 24% dintre vânzări au fost realizate prin My Wallet sau prin alte soluții de creditare, cum ar fi plata în 4 sau 6 rate fără dobândă direct din contul eMAG sau în până la 40 de rate cu dobândă zero prin cardurile de credit ale băncilor partenere.

Metoda preferată de livrare a fost la locker, aproape 81% dintre comenzi fiind plasate astfel în localitățile în care serviciul este disponibil. Printre achizițiile speciale comandate în ediția trecută s-au numărat 2.500 de nopți de cazare, 4.000 de vouchere de bilete de avion, 19 automobile, 53 de tone de carne de porc și 2.300 de servicii de sănătate.

Originea Black Friday datează din anii ’60 în Philadelphia, SUA, unde evenimentul a fost asociat inițial cu haos, aglomerație și chiar incidente violente generate de începutul sezonului de cumpărături pentru Crăciun. Magazinele erau adesea jefuite înainte de deschidere, iar ambuteiajele și accidentele erau frecvente, ceea ce a dus la denumirea de „Vinerea Neagră”.

Retailerii au reușit, însă, să transforme acest fenomen într-o oportunitate de marketing, introducând reduceri, promoții și oferte speciale pentru a atrage clienții și a face experiența de cumpărături plăcută și organizată. Astfel, Vinerea Neagră a devenit o tradiție pentru retaileri și consumatori, reprezentând ziua cu cele mai multe reduceri și cea mai bună ocazie de a achiziționa produse la prețuri avantajoase.

În România, conceptul Black Friday a fost introdus de eMAG în anul 2011 și a continuat să crească în popularitate, devenind evenimentul de shopping anual cel mai așteptat de români. În fiecare an, clienții au avut acces la produse din ce în ce mai diverse, iar tehnologiile digitale au facilitat experiența de cumpărături.

Aplicația eMAG, plata rapidă cu cardul, posibilitatea de a achita în rate fără dobândă sau prin eCREDIT și abonarea la newsletter au făcut ca procesul de cumpărare să fie mai simplu și mai eficient.