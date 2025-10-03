În urma acestei tranzacții, Prosus devine al patrulea cel mai mare jucător global în industria livrării de mâncare. Pe primele locuri se află Meituan din China, DoorDash și Uber Eats, ambele din Statele Unite.

Oferta de preluare a fost lansată în februarie, iar perioada de acceptare a fost extinsă până pe 1 octombrie, pentru a permite alinierea cu calendarul Comisiei Europene.

Acționarii Just Eat Takeaway.com au acceptat în proporție covârșitoare vânzarea, peste 182 de milioane de acțiuni fiind transferate către Prosus, ceea ce reprezintă 90,13% din capitalul social al companiei.

Executivul comunitar a aprobat tranzacția în august 2025, după ce Prosus a acceptat să își reducă semnificativ participația de 27% în platforma rivală Delivery Hero. Această condiție a fost impusă pentru a evita probleme de concurență și pentru a permite continuarea procesului de autorizare.

Comisia Europeană a evaluat tranzacția ca fiind una cu impact major asupra pieței europene a livrărilor de mâncare, în condițiile în care Just Eat Takeaway.com este prezentă în 16 țări și deservește 60 de milioane de clienți.

Fabricio Bloisi, directorul general al Prosus, a transmis că este „foarte mulțumit” de rezultat și că urmează o perioadă de transformare pentru Just Eat Takeaway.com. El a subliniat că prioritatea va fi concentrarea pe produs, client și inovație, cu obiectivul de a crea un „campion european al tehnologiei livrării”.

Bloisi a arătat că integrarea companiei este doar primul pas și că va fi nevoie de investiții și schimbări rapide pentru a întări poziția JET pe o piață extrem de competitivă.

„Sunt foarte mulțumit de rezultatul ofertei de cumpărare și încântat să urez bun venit JET în ecosistemul Prosus. JET are o fundație solidă, dar pentru Prosus munca grea începe acum. Scopul nostru este să acționăm rapid pentru a transforma JET, prin concentrarea pe produs, client și inovație, creând un adevărat campion european în tehnologie, care va remodela viitorul livrării de alimente”, spune Fabricio Bloisi.

Cu sediul central la Amsterdam, Just Eat Takeaway.com a luat naștere din fuziunea Takeaway.com (Olanda) și Just Eat (Marea Britanie). Compania are un portofoliu impresionant de 362.000 de restaurante partenere și operează în țări precum Germania, Austria, Belgia, Italia, Polonia, Spania, Elveția, Marea Britanie, dar și în afara Europei, în Canada, Israel și Australia.

În România, compania a fost activă până în 2022, prin firma HelloHungry, dar s-a retras invocând concurența acerbă.

Prosus a confirmat că intenționează să delisteze Just Eat Takeaway.com de pe bursa Euronext din Amsterdam „cât mai curând posibil”. Decizia marchează o repoziționare strategică și o integrare mai strânsă a JET în ecosistemul Prosus.

Grupul sud-african, controlat de Naspers, este deja prezent în România prin eMAG, unde deține 81,1% din acțiuni, restul fiind controlat de Iulian Stanciu.

Pe lângă eMAG, Prosus deține un portofoliu extins la nivel global, incluzând platforme precum OLX, PayU, Avito, letgo, iFood, Swiggy, dar și companii din zona educației online precum Codecademy și Udemy.