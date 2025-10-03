Internauții au luat la bani mărunți USR-ul. Pe internet a fost inițiată o discuție amplă despre asemănările și diferențele dintre Uniunea Salvați România (USR) și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Republica Moldova.

Utilizatorii platformei Reddit au analizat de la raportarea față de electorat până la liderii și contextul geopolitic specific României și vecinilor noștri de peste Prut. Tema a câștigat amploare după victoria PAS la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care a stârnit comparații cu USR, partidul român reformist care inițial promitea o nouă clasă politică, dar care, în percepția multora, a ajuns o dezamăgire.

Mai mulți comentatori de pe Reddit au subliniat diferența principală dintre cele două formațiuni politice, considerând că PAS reprezintă ceea ce ar fi putut fi USR dacă ar fi rămas partid „big tent” după alegerile europarlamentare din 2019.

Aceștia au arătat că PAS se adresează unui electorat mai divers, în timp ce USR pare să existe doar pentru corporatiștii din marile orașe.

„PAS e ce ar fi fost USR dacă rămânea partidul big tent de la europarlamentarele din 2019. PAS se adresează unui electorat mult mai divers, USR parcă există doar pentru corporatiștii din orașele mari. Și USR nu e atât de ofertant ca PAS. În Moldova, dacă nu votezi PAS, votezi pro-rus”, se arată într-un comentariu.

Alți utilizatori au atras atenția că situațiile sunt dificil de comparat, subliniind contextul geopolitic diferit dintre România și Moldova. Moldova se află între Est și Vest și trebuie să decidă între aderarea la UE și apropierea de Rusia, iar votul masiv pentru PAS este influențat de percepția asupra conflictului din Ucraina.

În contrast, USR operează într-un context post-aderare la Uniunea Europeană, ceea ce face mai ușor pentru partidele anti-UE să dezvolte campanii critice.

„Mi se pare cumva că se compară mere cu pere și se ignoră complet contextul geopolitic complet diferit între Moldova și România. Moldova este între Est și Vest, ca viitor are de decis între UE și Rusia. Moldovenii văd ce fac rușii în Ucraina și de acolo votul masiv pentru direcția care nu este Rusia. PAS este pro-european pre-aderare, USR este pro-european post-aderare. E mult mai ușor să faci o campanie anti-UE în momentul în care ești în UE”, spune un alt internaut.

USR nu scapă de critici, unii români afirmând clar că partidul a făcut greșeli de poziționare, neglijând teme precum naționalismul, familia sau religia, considerate importante pentru un segment semnificativ de votanți.

De asemenea, imaginea partidului este criticată: mulți consideră că USR continuă să fie perceput drept partid „LGBT marxist”, în ciuda faptului că majoritatea membrilor progresiști au părăsit formațiunea.

În plus, utilizatorii au subliniat lipsa de prezență locală a USR, care are doar 28 de primării la nivel național, comparativ cu PSD sau PNL, ceea ce limitează semnificativ influența partidului.

„USR a făcut greșeli de poziționare. Nu a insistat prea mult pe teme ca naționalismul, familia, religia. Mulți suporteri USR strâmbă aiurea din nas când aud de astea. Sunt teme profund umane, extrem de importante pentru un număr mare de votanți. N-ar trebui neglijate”, spune un utilizator pe Reddit.

„USR nu are prezență în țară, în primării. PSD are 1.677, PNL 1.132, UDMR 200, AUR 30, USR doar 28. Cum să contezi la nivel național cu o asemenea bază? Nu are nimeni din rural motiv să îi voteze”, se arată într-un alt comentariu.

Cel mai dur comentariu vine însă de la un fost votant al USR, care se declară acum dezamăgit de formațiunea politică.

Persoana respectivă afirmă că oamenii și-au pierdut speranța în USR, partidul concentrându-se doar pe „piața” corporatiștilor din orașe mari, pentru că au fost prea inabili ca să se orienteze și spre alt tip de electorat.