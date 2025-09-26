Conform datelor publicate de INFOTAG, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) rămâne principala alegere a respondenților, acumulând 28,6% din intențiile de vot.

Blocul Patriotic se situează pe locul doi, cu 13,9%, în timp ce Partidul Nostru este menționat de 5,1% dintre cei intervievați. În cazul acestuia din urmă, procentul atinge pragul minim necesar pentru accederea în Parlament.

Blocul Alternativ obține 4,2%, însă șansele sale de a intra în legislativ sunt reduse, deoarece pragul de reprezentare pentru blocuri este de 7%. Alte formațiuni politice rămân sub pragul minim și nu ar reuși să obțină mandate, conform situației din prezent.

Un element important al sondajului este ponderea mare a celor care nu au o opțiune clară. Aproximativ 27,8% dintre participanții la studiu se declară indeciși. În plus, 9,1% au evitat să răspundă, iar 5,4% au transmis că nu intenționează să voteze la alegerile de duminica viitoare.

Directorul IPP, Arcadie Barbaroșie, a subliniat că atenția trebuie concentrată asupra acestei categorii de alegători.

„Acest procent reflectă starea reală a societății și modul în care o parte semnificativă a electoratului percepe opțiunile existente”, a precizat acesta.

La prezentarea sondajului, directorul de cercetare CBS, Vasile Cantarji, a făcut o comparație cu perioada dinaintea alegerilor prezidențiale.

„Un număr similar de alegători indeciși a fost prezent și în ajunul alegerilor prezidențiale”, a menționat acesta. Totuși, el a atras atenția și asupra unor diferențe notabile.

Printre cei care încă nu și-au definit clar opțiunea, 39% au afirmat că ar răspunde „da” într-un posibil referendum privind integrarea europeană a Republicii Moldova.

În același timp, 21% dintre indeciși au declarat că ar vota pentru unificarea cu România. Datele indică astfel existența unor orientări geopolitice divergente, care ar putea cântări în opțiunile finale de vot.

Specialiștii consideră că procentul ridicat al celor indeciși va influența în mod semnificativ rezultatul scrutinului. Vasile Cantarji a explicat că „mulți își vor lua decizia în ultimele zile, dacă nu chiar ore, înainte de alegeri”.

Acest comportament face dificilă o prognoză exactă privind distribuția mandatelor în viitorul Parlament al Republicii Moldova.

Dacă ar fi luați în considerare doar alegătorii care și-au exprimat deja o decizie fermă, rezultatele s-ar modifica substanțial. În acest scenariu, PAS ar obține 49,57%, Blocul Patriotic 24,09%, Partidul Nostru 8,84%, iar Blocul Alternativ ar reuși să depășească pragul necesar cu 7,28%.

Cercetarea a fost efectuată în perioada 12-22 septembrie, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.117 persoane. Marja de eroare anunțată de organizatori este de 2,9%.

Rezultatele prezentate constituie o imagine a intențiilor de vot la momentul realizării sondajului și nu o previziune exactă a alegerilor parlamentare. Procentajul mare al indecișilor și al celor care nu au răspuns arată că rezultatele finale pot diferi de datele actuale.