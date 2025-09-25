Eugen Tomac a afirmat că Federația Rusă s-a implicat de mai multe ori în ultimele două decenii în alegerile din Republica Moldova, iar acum miza ar fi mai mare ca oricând. El a subliniat că situația este diferită în contextul războiului din Ucraina și al statutului Republicii Moldova de stat candidat la Uniunea Europeană.

În opinia sa, Rusia ar utiliza atât propagandă, cât și metode de corupere pentru a influența electoratul.

„Rusia nu pentru prima dată interferează în alegerile de Republica Moldova, Putin, personal, s-a implicat mai multe ori în ultimii 20 de ani. Însă miza e cu totul alta în momentul de faţă, pentru că avem o criză de securitate fără precedent după cel de-al doilea război Mondial, şi aici mă refer la agresiunea rusă din Ucraina, şi evident că Republica Moldova are un nou statut, este stat candidat la Uniunea Europeană, un stat care şi-a asumat, prin modificarea Constituţiei, să ducă mai departe procesul de integrare europeană. În momentul de faţă, miza este fără precedent, pentru că Rusia, la rându-i, a aruncat în această bătălie electorală cele mai sofisticate instrumente, pentru a încerca să influenţeze cetăţenii, iar pe cei care nu îi convinge, prin propagandă, să-i corupă”, a declarat Eugen Tomac, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Potrivit europarlamentarului, scenariul cel mai favorabil ar fi validarea unei majorități parlamentare pro-europene. El a adăugat însă că există și scenarii negative, precum contestarea rezultatelor și declanșarea haosului politic, ceea ce ar putea duce la blocarea procesului de integrare europeană și la plasarea Republicii Moldova într-o „zonă gri”.

Eugen Tomac a atras atenția că varianta cea mai gravă ar fi instalarea unei majorități parlamentare pro-ruse. El a spus că, într-un astfel de caz, Vladimir Putin ar transforma Republica Moldova într-un instrument prin care și-ar putea folosi toate opțiunile militare disponibile.

„Cel mai dificil scenariu ar fi să asistăm la un rezultat care să fie contestat şi, evident, acest rezultat să genereze haos, care ar însemna abandonarea, până la urmă, a întregului proces de integrare europeană şi ar pune Republica Moldova într-o zonă gri. Mai grav este, însă, ca să fiu consecvent cu această poziţie legată de scenarii, ca în Parlamentul de la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă, pentru că, în secunda doi, Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are”, a precizat el.

Tomac a reamintit că în regiunea separatistă Transnistreană există de peste trei decenii trupe rusești și armament stocat, care ar putea fi folosit oricând în războiul din Ucraina. El a avertizat că o asemenea situație ar complica serios securitatea regională și ar afecta direct România.

„Să nu uităm, în Regiunea separatistă Transnistreană, din Republica Moldova, de peste 33 de ani, există prezenţă militară ilegală a Federaţiei Ruse. Acolo avem armament de peste 20 de tone, discutăm de muniţie care poate fi oricând utilizată în conflictul militar din Ucraina şi, practic, am avea o criză de securitate mult mai complicată, care, evident, afectează în mod direct şi România”, a subliniat Tomac.

Europarlamentarul a mai spus că nu ar fi vorba de o confruntare directă între Uniunea Europeană și Federația Rusă, ci de o încercare a Moscovei de a folosi mijloace nedemocratice pentru a opri procesul de apropiere a Republicii Moldova de UE. În acest sens, el a subliniat că statele din estul Europei, inclusiv România, și-au dorit integrarea europeană după prăbușirea comunismului, iar Republica Moldova trebuie să urmeze același parcurs.