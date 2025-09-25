Clinica a fost înființată de dr. Narcisa Calotă, medic stomatolog cu peste 10 ani de experiență și antreprenoare de 4 ani, care face acum tranziția de la gestionarea unei clinici stomatologice la dezvoltarea unei clinici multidisciplinare de familie.

„În România, mulți pacienți ajung la medic prea târziu, când problemele de sănătate sunt deja complicate și costisitoare. Am simțit nevoia unei clinici unde prevenția să fie pusă pe primul loc și unde fiecare membru al familiei să se simtă în siguranță. CEC Medical Clinic răspunde exact acestei nevoi – un loc cald și prietenos, cu medici dedicați și tehnologie modernă, pentru ca sănătatea să fie protejată din timp. Cred că sănătatea nu trebuie tratată abia atunci când apar probleme, ci protejată din timp, pentru ca familiile să aibă liniștea de a trăi sănătos”, declară dr. Narcisa Calotă, fondatoarea CEC Medical Clinic.

CEC Medical Clinic reunește nouă specializări – obstetrică-ginecologie, medicină morfo-fetală, urologie, nefrologie, alergologie, dermatologie, pediatrie, stomatologie și psihologie – adresate tuturor membrilor familiei: copii, femei și bărbați. Situată în centrul Bucureștiului, pe Bd. Unirii, nr. 33, clinica dispune de cabinete moderne, digitalizate și echipate cu aparatură de ultimă generație, menită să susțină prevenția, depistarea și tratamentul afecțiunilor medicale.

Echipa este formată din 21 de medici specialiști, sprijiniți de asistente medicale și personal auxiliar dedicat, asigurând o îngrijire completă și profesionistă pentru fiecare pacient.

Românii își doresc tot mai mult acces la cabinete moderne, digitalizate și la aparatură care facilitează prevenția reală, prin diagnostic timpuriu și monitorizare constantă. În acest sens, CEC Medical Clinic a investit semnificativ în echipamente performante, care permit servicii medicale de cea mai înaltă calitate, printre care:

SmartXide Punto GYN CO₂ – laser medical de ultimă generație pentru sănătatea intimă a femeilor , utilizat pentru sindromul genito-urinar al menopauzei, simptome post-partum, atrofie vaginală și intervenții estetice și funcționale. Este singurul laser care permite tratamentul MonaLisa Touch® , procedură recunoscută internațional.

post-partum, atrofie vaginală și intervenții estetice și funcționale. Este singurul laser care permite tratamentul Ecograf 4D de înaltă rezoluție , pentru monitorizare detaliată în ginecologie și obstetrică.

Sisteme moderne pentru analize alergologice și teste rapide , cu rezultate precise.

Echipamente pediatrice dedicate monitorizării copiilor.

Aparate pentru urologie și investigații minim invazive .

Cabinete complet digitalizate , cu acces online la dosarul medical și rezultate.

Concepută să transforme modul în care românii privesc sănătatea, CEC Medical Clinic pune accent pe prevenție și pe construirea unei relații de durată cu medicul. Prin programul educațional și de informare #CECMedicalPreventiv, clinica asigură fiecărui membru al familiei – copii, femei, bărbați și seniori – monitorizare constantă, atenție personalizată și acces la tehnologii moderne, pentru ca problemele de sănătate să fie depistate și tratate din timp, înainte de a se transforma în complicații costisitoare.

Copii – controale de dezvoltare, vaccinări, testări alergologice;

Femei – monitorizare ginecologică, prevenția bolilor cronice, tratamente moderne pentru sănătatea intimă;

Bărbați – evaluări urologice, monitorizarea riscului cardiovascular și metabolic;

Seniori – programe de screening, prevenția bolilor degenerative și suport psihologic.

Potrivit celui mai recent raport al Uniunii Europene, România se situează pe ultimul loc în privința cheltuielilor pentru medicină preventivă. În timp ce media UE alocă 5,5% din bugetul pentru sănătate prevenției, în România cheltuielile pe cap de locuitor abia depășesc 20 de euro – aproape de 20 de ori mai puțin decât în Germania. Acest decalaj evidențiază necesitatea urgentă de a schimba mentalitatea și practicile medicale, prin investiții constante în prevenție și educație.

„Sistemul medical din România este perceput de mulți pacienți ca fiind impersonal, costisitor și imprevizibil. Chiar dacă românii sunt astăzi mai informați și conștienți de riscuri, cei mai mulți nu transformă această informare în acțiune concretă – evită controalele de rutină și ajung la medic doar atunci când problemele sunt deja complicate. Rezultatul? Complicații, tratamente mai scumpe, pierderea încrederii și stres suplimentar. Misiunea noastră este să schimbăm acest comportament și să răspundem unei nevoi sociale tot mai presante: aceea de a face prevenția accesibilă și de a le oferi familiilor siguranța că sănătatea poate fi protejată din timp”, subliniază dr. Narcisa Calotă, fondatoare CEC Medical Clinic.

CEC Medical Clinic funcționează de luni până vineri între orele 08:00 și 21:00, iar sâmbăta între 09:00 și 14:00. Programările se pot face telefonic sau online.

România are a treia cea mai ridicată rată a mortalității evitabile prin prevenție din Uniunea Europeană. În timp ce îngrijirea personală rămâne insuficient promovată, presiunea asupra resurselor medicale este în creștere.

Până în 2050, peste 130 de milioane de europeni cu vârste peste 65 de ani vor suferi de multiple boli cronice care vor necesita tratamente costisitoare. În paralel, Europa se confruntă deja cu un deficit de aproximativ 50.000 de medici în sectorul public, număr care va continua să crească, potrivit cercetărilor din Carta Albă „Redefinirea îngrijirii personale în Europa” (Haleon).

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, peste 80% dintre bolile de inimă, accidentele vasculare cerebrale și cazurile de diabet, precum și 40% dintre cancere ar putea fi evitate prin măsuri de prevenție. Cu toate acestea, 46% dintre europeni nu au un nivel adecvat de alfabetizare medicală, ceea ce limitează capacitatea lor de a lua decizii corecte privind sănătatea.

Un studiu recent realizat de GWI pentru Roche, pe baza răspunsurilor a peste 6.600 de persoane din Franța, Germania, Spania și Marea Britanie, arată că accesul la servicii medicale de calitate a devenit una dintre principalele preocupări publice. Dacă inflația (69%) și stabilitatea economică (51%) rămân dominante, sănătatea (43%) intră acum în top 5 îngrijorări. În Franța, este chiar a doua cea mai importantă problemă percepută.

Percepția generală este una de stagnare sau deteriorare:

46% consideră că sistemele medicale au rămas la același nivel după pandemie

41% cred că s-au înrăutățit

doar 13% spun că s-au îmbunătățit

Aceste date arată clar că încrederea și accesul la servicii medicale de calitate sunt teme majore în Europa – iar prevenția și clinicile de familie centrate pe pacient pot fi parte din soluție.