Președintele SUA, Donald Trump, a scris marți că, după ce a analizat situația militară și economică a conflictului dintre Rusia și Ucraina, este convins că Ucraina ar putea să lupte și să câștige. „Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în poziția de a lupta și de a recâștiga întreaga Ucraină în forma sa originală”, a afirmat acesta.

În mesaj, Trump a descris Rusia ca pe un „tigru de hârtie” și a spus că un stat cu putere militară reală ar fi încheiat războiul mult mai rapid.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia și după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în poziția de a lupta și de a RECÂȘTIGA întreaga Ucraină în forma sa originală”, a scris Trump într-o postare amplă pe Truth Social.

Jurnalistul Liviu Mihaiu a afirmat că Trump folosește un limbaj ironic și manipulator. Din punctul său de vedere, declarațiile nu sunt reale, ci doar menite să încurajeze europenii să continue sprijinul militar și financiar pentru Ucraina.

Mihaiu a spus că, în mod evident, Rusia nu este în colaps economic, ba chiar a depășit economii importante precum cele ale Japoniei și Germaniei.

„Voi știți că dacă cunoașteți bine subiectul Trump și cum a ajuns el la putere și care a fost retorica pe care a învățat-o, aici știți bine că Trump minte. Deci aici minte, el încurajează, își bate joc de europeni, pur și simplu, e la mișto. Toată lumea știe, toți analiștii militarii. A fost șeful armatei, fostul șef al armatei germane în podcast. Toată lumea știe chestia asta. Ba mai mult, Rusia nu numai că nu-i kaput economic, dar a depășit Japonia și Germania. Deci Trump minte ca să le dea mestecătorilor de tip „vrem război vin rușii”, ciungă de mestecat. El nu crede absolut nimic din ce a postat acolo. Credeți-mă, nimic din ce a scris acolo nu crede. E vrăjeală”, spune Liviu Mihaiu.

Jurnalistul Robert Turcescu a completat că tonul mesajului lui Trump este vizibil ironic. În opinia sa, apelul adresat europenilor de a lupta cu Rusia are mai degrabă un caracter de batjocură decât de strategie reală.

Liviu Mihaiu a subliniat că, prin astfel de mesaje, Trump nu face decât să întrețină o iluzie: aceea că Europa poate înfrunta singură Rusia, când, de fapt, statele europene au recunoscut în repetate rânduri că nu ar putea face față fără sprijinul american.

În opinia sa, Trump minte pentru a alimenta complexul militar-industrial, care are nevoie de vânzări masive de armament.

„Da. Porniți, mă, la război că-i învingeți voi pe ruși. Cumpărați arme, cumpărați arme toți și sigur băteți-vă cu rușii când ei știu bine că europenii au declarat că „fără America nu putem să facem față unui război cu Rusia”. Să fie clar. Nimeni, de fapt nu vrea să se mai bată nimeni cu nimeni, dar de cumpărat arme și de hrănit monstru acesta complex militar-industrial, care la ora asta e cel mai puternic din lume, monstrul acesta trebuie hrănit. Proștii să cumpere arme, să-și distrugă economia, pentru că nu știu dacă știți, dar Trump e antieuropean”, a mai spus Liviu Mihaiu.

Pe de altă parte, Mirel Curea a spus că Trump nu oferă repere politice sau diplomatice, fiindcă declarațiile sale se contrazic frecvent. El a amintit că, în urmă cu doar o lună, Trump spunea că pacea în Ucraina nu poate fi atinsă fără ca aceasta să cedeze teritorii.