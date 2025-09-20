Dan Barna a afirmat sâmbătă, la emisiunea Be EU de la Antena 3 CNN, că dezbaterile din Parlamentul European se axează în acest moment pe sprijinirea Ucrainei în fața agresiunii ruse. El a caracterizat eforturile Ucrainei drept „o apărare a lumii libere și a democrației”. Totodată, Barna a subliniat că România nu va trimite trupe pe teritoriul ucrainean.

Dan Barna a explicat că discuțiile internaționale se concentrează în prezent pe întrebarea dacă există vreun motiv real pentru ca Putin să caute pacea, având în vedere că economia Rusiei este acum orientată complet spre război și că conflictul din Ucraina reprezintă pentru liderul rus o miză existențială și politică.

El a menționat că promisiunile anterioare ale lui Trump, potrivit cărora situația s-ar fi rezolvat rapid, s-au dovedit nerealiste. În schimb, Barna a subliniat că mesajele actuale venite din partea Uniunii Europene și parțial a Statelor Unite subliniază că sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue, deoarece rezistența acesteia reprezintă, de fapt, apărarea lumii libere, a democrației și a Europei, iar războiul Rusiei este unul imposibil de câștigat.

Europarlamentarul a concluzionat că aceasta este linia principală după care trebuie judecată evoluția conflictului în perioada următoare.

„Subiectul este unul legat de „există sau nu vreun stimulent pentru Putin să vrea să se îndrepte spre pace? Pentru că tot acest balet de politică internațională, care se întâmplă de câteva luni bune, deja se învârte în jurul acestui subiect. Vrea Putin pace cu adevărat sau nu? Pentru că el a modificat economia Rusiei, care este o economie de război în momentul de față, toată Rusia produce pentru acest război din Ucraina, care pentru Putin este o carte existențială politică. Din această perspectivă am văzut promisiunile președintelui Trump care s-au dovedit inconsistente, din păcate. Povestea aceea din campanie, că în 24 de ore se rezolvă magic cu o baghetă, nu au nici o legătură cu realitatea și nici nu puteau să aibă. În momentul de față mesajele care vin dinspre dinspre Uniunea Europeană și parțial dinspre Statele Unite și o discuție separată sunt acelea că rezistența Ucrainei este, de fapt, rezistența lumii libere, rezistența democrației, rezistența Europei și, din această perspectivă, mesajele foarte clare în Parlament în acest moment spun că Ucraina trebuie și va continua să fie sprijinită, pentru că pentru Rusia războiul este de necâștigat. Și cred că asta e de fapt mantra sub care trebuie să privim următoarea perioadă”, a declarat Dan Barna.

Dan Barna a precizat că, deși România nu va trimite trupe pe teren în Ucraina—a fost confirmat și de autoritățile ucrainene—țara noastră poate oferi sprijin prin alte mijloace, precum ajutor financiar, suport logistic sau facilitarea exporturilor agricole.

„Subiectul cumva se leagă de ce tipuri de garanții putem cu adevărat să oferim Ucrainei și vor fi oferite Ucrainei. Pentru că ideea aceasta dă niște garanții vag abstracte că o să avem grijă să nu se mai întâmple, n-are cum să funcționeze. E foarte clar lucrul acesta și din perspectiva asta, chiar discutam acum trei zile cred că am avut o întâlnire cu ambasadorul Ucrainei, care a spus că „înțelegem că fiecare stat are o poziționare diferită. Înțelegem că România și a spus-o foarte clar, nu va participa cu trupe în Ucraina. E limpede pentru noi. Ce este însă important pentru noi, ca ucrainieni, care ducem acest război cu prețul sângelui cetățenilor noștri, este să vedem asumări foarte clare despre cum va arăta pachetul de garanții pe care îl putem primi.”

Dan Barna a explicat că sprijinul statelor pentru Ucraina se va materializa diferit: unele vor trimite trupe, altele vor oferi ajutor financiar, logistic sau sprijin pentru produsele agricole, iar România și-a exprimat acordul pentru anumite forme de contribuție. El a adăugat că, în prezent, discuțiile se concentrează pe stabilirea unui pachet clar și ferm de garanții, menit să asigure o perspectivă de stabilitate pe termen lung pentru Ucraina.